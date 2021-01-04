Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye kitabından 25 alıntı 📕

Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biriydi. Pek çok kavrama, İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı. Yarınki Türkiye'nin kurucularını "yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri" olarak tanımlayan Topçu, ilk ve en önemli işin "insan yetiştirmek" olduğunu vurguladı. Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye kitabından 25 alıntıyı derledik.