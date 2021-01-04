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Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye kitabından 25 alıntı 📕

Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biriydi. Pek çok kavrama, İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı. Yarınki Türkiye'nin kurucularını "yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri" olarak tanımlayan Topçu, ilk ve en önemli işin "insan yetiştirmek" olduğunu vurguladı. Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye kitabından 25 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:22
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Düşmanın fenası ve en tehlikeli olanı, bizi kazanarak içimizden vurandır.

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Olduğumuzla olmak istediğimiz arasındaki boşluğu doldurma için, kâinat sadece bir vasıtadır.

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Bizde henüz insan yok, aydın-cahil, ilerici-gerici var.

Nurettin Topçu ve fikir dünyasına ışık tutan 25 ilginç bilgi

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İnsanlar, hakikate ulaştıran imana sahip olmadıkları için hukuk sistemlerini icad ettiler; din yerine mecburiyeti koydular.

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Kur'an'ı çok okuyor ve az düşünüyoruz. Büyük kitap bir musiki güftesi midir? Ne münasebet! Onu karşılayacak kalbimiz mi yok? Buna da inanılmaz.

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