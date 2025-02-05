Necip Fazıl Kısakürek'in "Yunus Emre" eserinden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 05, 2025 11:02
Türk edebiyatının "Üstadı" Necip Fazıl Kısakürek; şair olmasının yanı sıra roman ve oyun yazarıdır. "Sultanu'ş Şuara" olarak da tanınan usta kalem, eserleriyle adeta çağlar aşmıştır. Okurları üzerinde derin tesirler bırakan isim, tiyatro hususunda da oldukça başarılıdır. Bilhassa "Yunus Emre" adlı eserinde, Yunus Emre'nin biyografisini tiyatral bir üslup ile kaleme almıştır. Üç perdeden oluşan tiyatro eserinden sizler için birbirinden anlamlı alıntıları derledik.
1/20
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Bu can gövdeye konuktur.
NECİP FAZIL KISAKÜREK
5/20
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Seni buraya getiren, öteye de götürür.
NECİP FAZIL KISAKÜREK