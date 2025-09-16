Necip Fazıl Kısakürek’in Sabır Taşı eserinden alıntılar

Bugün
Yayınlanma Tarihi: 16.09.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:54

Türk edebiyat tarihinde Bâki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" olan Necip Fazıl Kısakürek; Türk düşünce hayatındaki fikirleri ve eserlerini bizlere miras bırakmıştır. Şairlerin Sultanı ünvanını alan Kısakürek; şair, yazar ve önemli bir mütefekkirimizdir. Piyesleri ile de oldukça tanınan Kısakürek, özellikle kader, ölüm, zaman, nefs mücadelesi, vatan gibi konuları işlemesiyle ön plana çıkar. İşte, bu eserlerinden biri de oyun olarak kaleme aldığı Sabır Taşı. Masal tadındaki bu piyesten sizler için birbirinden anlamlı alıntıları bir araya getirdik.

Sizin insan dediğiniz, bir acayip mahlûk! Yüz binde doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuzu, gözüne mertek sokulsa görmez de, bir tanesi, nokta kadar tohuma bakınca içindeki ağacı görür.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Şehir şiirleri

Boyandım rengine, solmazam artık,

Âşıkım, ölmezem artık!

NECİP FAZIL KISAKÜREK

İnsan gül olur da fidanı başkasının olur.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Göğsümde ağır bir kelebek, içimde kırık çekmeceler...

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Dert, gökyüzü gibi bir şey! Aynı perdeden seyretsek de hepimizin çerçevesi. Üstüne perde çekilemiyor.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

