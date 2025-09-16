Necip Fazıl Kısakürek’in Sabır Taşı eserinden alıntılar

1 /20













Sizin insan dediğiniz, bir acayip mahlûk! Yüz binde doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuzu, gözüne mertek sokulsa görmez de, bir tanesi, nokta kadar tohuma bakınca içindeki ağacı görür.

NECİP FAZIL KISAKÜREK