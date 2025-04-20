Mutlakalarımız ile keşkelerimiz üzerine bir bakış açısı
Yayınlanma Tarihi: 20.04.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:03
Hikayeler, hayatın anlamını farklı bir usul ve bambaşka bir üslup ile bizlere öğretir. Herkes bir hikaye uğruna çabalarken medeniyetimizde sözlü kültür hikayeler üzerinden sonraki kuşaklara nakledilir. Edebiyatımızın usta kalemi Mesel'de mutlakalarımız ile keşkelerimiz üzerine bir bakış açısı sunuyor. Doksan dokuz hikayeden meydana gelen eser, güncel ve mazi arasında mekik dokuyor. İşte, Mutlakalarımız ile keşkelerimiz üzerine bir bakış açısı...
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Bir evde iyi bir eş varsa cennet işte orasıdır; ev çok fakir bile olsa...
İskender Pala
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Dediğini yapmıyor diye güzel sözler eden birinin öğüdünden vazgeçmek tembellik ve ahmaklık olmaz mı?
İskender Pala
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