Mustafa Akar anlatımıyla: Necip Fazıl Kısakürek - 10 Dakikada Edebiyat

✒ Mustafa Akar:

"Arvasi, Necip Fazıl'ın beyniyle, aklıyla, fikriyle tutuştuğu bu kavgayı çözümleyen taraf oldu"

Necip Fazıl, tam da bu dönemde daha sonra Türk edebiyatının en güzel aşk kitabı diye tanımlayacağım O ve Ben de anlattığı Seyit Abdülhakim Arvasi ile tanışma anına kadar gelir. Arvasi, bir Nakşibendi şeyhi ve Necip Fazıl'ın içindeki kavgayı, Necip Fazıl'ın beyniyle, aklıyla, fikriyle tutuştuğu bu kavgayı çözümleyen taraf oldu. O zaman şöyle bir görüntü çıktı ortaya; Necip Fazıl'ın bir ilk dönemi var, bir orta dönemi var. Yani aklıyla kavga ettiği, Batı aklıyla kavga ettiği dönemi var. Aklıyla demeyi bile bile tercih ediyorum. Çünkü kendisiyle de kavga ediyor şair burada sürekli. O ilk dönem şiirlerini okuduğunuzda karşınıza çıkacak olan görüntü de tam da bu. Bir de sonraki dönem. Aslında gerçek benini bulduğu gerçek beni ile kavga etmeyi bırakıp işte bu kavganın çözümü buradadır, dediği eserleri ortaya döktüğü dönem.

NECİP FAZIL ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI