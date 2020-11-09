Muhit Kitap’tan “kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunan” eserler
Muhit Kitap birbirinden değerli ismi kitapseverlerle buluşturarak, yayıncılık hayatına hızlı bir giriş yaptı. Genel Yayın Yönetmenliği'ni geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen İbrahim Tenekeci üstlendi. Muhit Kitap, şiiri milletimizin kurucu unsurlarından biri olarak gördüğü için ilk etapta şiir kitaplarıyla yayın hayatına başladı. Şiir kitaplarını ise hemen roman ve öyküler takip etti… İşte Muhit Kitap'tan "kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunan" kıymetli eserler…
Giriş Tarihi: 09.11.2020
17:47
Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
18:29
📌Kendi alanında ortak kabul görmüş isimler, milli hafızamızı temsil eden eserler ve genç kalemleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen Muhit Kitap'ta, şiir, roman, öykü türünde birçok kıymetli eser yayımlandı.
📌Peki bu eserler nelerdir? İşte kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunmak gibi bir misyonla işe başlayan Muhit Kitap'ın ilk yayımlanan eserlerinden örnekler…
KALBİN ARKA ODASI - AYŞEGÜL GENÇ
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Genç, Hece Öykü, İtibar, Dergah, Aşkar, Cins, Okur, Muhit gibi dergilerde öykü ve yazılarını yayımlayan Ayşegül Genç, güncel edebiyatımızın önemli isimleri arasında yer alıyor.
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cümlesini kuran Genç, Kuğu Boynu isimli romanıyla 2016'da "İyiliğin olduğu her yer merkezidir" ESKADER yılın romanı ödülüne layık görüldü.
ESKADER Ödülü nedir?
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen ödüller "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" olarak adlandırılır.
📌Roman ve hikâye dünyamıza güzel cümleleriyle bir umut gibi doğan Genç, son romanı Kalbin Arka Odası ile Muhit Kitap'ta… Eserleriyle kendine mahsus bir dünya kurmayı başaran yazarımız, dikkatin yanına rikkati de eklemeyi eksik etmemiş… Yazar gerçeklik ve kurgu arasında kurduğu köprü sayesinde romanının farklı iklimlerinde gezinen okurun sözcüklerle kendisini var edebilmesine olanak tanıyor. Eserin en ikna edici yönlerinden biri işte bu…
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Kalbin Arka Odası, aynı zamanda roman tekniği anlamında da yüksek bir işçiliğin ürünü olarak okuru selamlıyor. Hikayeyi andıran bölümlerinin her birine farklı isim verilmiş. Bu da klasik "bütün" ve "kalıplaşmış" roman algımızı kırarak, türler arasında daha yumuşak bir geçiş yapabilmemizi sağlıyor. Roman okurken aynı zamanda kendimizi hikayenin dünyasında da bulabiliyoruz.
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📌Bölümlere verilen isimler ise romanın dikkat çekici bir diğer yönü… Abanoz Ağacı, Ark, Ağır Güllap, Hav, Optiktayf, Katıeriyik, Kündekari, Şakül, Tav gibi okuyucuyu sözlük kullanmaya sevk eden kelimelerin kullanıldığı roman, daha içindekiler bölümünden itibaren merak duygusunu taze tutmayı başarıyor.
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diye başlayan romanın ilk cümleleri hayat kadar doğal ve samimi… Hemen bir sonraki cümlede geçen "O büyük evin girişine" doğru adımımızı atıyoruz. İşte bu raddeden sonra roman bizi içine almaya başlıyor. "Bir ağustos sabahı, her yer güneşin engin ışıkları ile dolu, geçip giden yılların kuytularına dolacak kadar aydınlık var. Yürüyorum…"
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diye devam ediyor Genç, tam da burada bizi kendi kendimizle yüz yüze getiriyor… Anlatıcının hikayesi ile kendi hikayemiz birbirine karışıyor. Kalbimizin arka odasına doğru yolcuğumuz başlıyor… "İnsan kendisi ile karşılaşıncaya kadar kurgulanmış her şeyin üstesinden geleceğine inanır."
"Muhabbet tek taraflı olunca duvar taşla değil, gözle de örülüdür…"
SÖZÜ YORMADAN- İBRAHİM TENEKECİ
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Muhit Kitap'ın ve aynı zamanda Muhit Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Sözü Yormadan İbrahim Tenekeci tarafından çıkarılan şiir kitabı.
📌İbrahim Tenekeci'nin seçme şiirlerinden oluşan Sözü Yormadan, uzun bir çabanın özeti ve yılların birikiminin bir tezahürü olarak nitelendirilebilir. Usta şair, şiir yolundaki meşakkatli otuz yıllık yürüyüşteki birikimlerini ortaya koyuyor.
📌Sözü Yormadan kitabının başında
Prof. Dr. Muhsin Macit tarafından kaleme alınan "Türkçenin Sözünden Çıkmayan Şair: İbrahim Tenekeci" isimli bir değerlendirme yazısı mevcut.
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✅Şairin kendi seçkisinden oluşan kitapta "Mırıdanmalar, "Sözü Yormadan", "Mektup", "Bazı Kişisel Durumlar", "Sen Türkü Yak Ben Mermi", "Güzellik Uykusu", "Uluorta", "Olmayan", "Genç Görünmek İsteyen", "Terden Bembeyaz", "Üzülmedim Diyemem", "Kayıp Zaman İşareti", "Güneşte İhtiyarlar", " Ekmek", "Su Seviyesi", "Gizli Yazışmalar", "Öbür Divan", "Yıkım Kararı", "Ölüyorum Baba Nasılsın?", "Mamelek", "Hiç Bahar", "Şimdi Değil", "Muhaceret", "Berhayat" isimli 24 şiir yer alır.
İbrahim Tenekeci'nin hafızalara kazınan şiirleri