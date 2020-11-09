Muhit Kitap’tan “kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunan” eserler

📌Genç, Hece Öykü, İtibar, Dergah, Aşkar, Cins, Okur, Muhit gibi dergilerde öykü ve yazılarını yayımlayan Ayşegül Genç, güncel edebiyatımızın önemli isimleri arasında yer alıyor.

📌"İyiliğin olduğu her yer merkezidir" cümlesini kuran Genç, Kuğu Boynu isimli romanıyla 2016'da ESKADER yılın romanı ödülüne layık görüldü.

ESKADER Ödülü nedir?

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen ödüller "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" olarak adlandırılır.

📌Roman ve hikâye dünyamıza güzel cümleleriyle bir umut gibi doğan Genç, son romanı Kalbin Arka Odası ile Muhit Kitap'ta… Eserleriyle kendine mahsus bir dünya kurmayı başaran yazarımız, dikkatin yanına rikkati de eklemeyi eksik etmemiş… Yazar gerçeklik ve kurgu arasında kurduğu köprü sayesinde romanının farklı iklimlerinde gezinen okurun sözcüklerle kendisini var edebilmesine olanak tanıyor. Eserin en ikna edici yönlerinden biri işte bu…

📌Kalbin Arka Odası, aynı zamanda roman tekniği anlamında da yüksek bir işçiliğin ürünü olarak okuru selamlıyor. Hikayeyi andıran bölümlerinin her birine farklı isim verilmiş. Bu da klasik "bütün" ve "kalıplaşmış" roman algımızı kırarak, türler arasında daha yumuşak bir geçiş yapabilmemizi sağlıyor. Roman okurken aynı zamanda kendimizi hikayenin dünyasında da bulabiliyoruz.