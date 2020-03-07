İbrahim Tenekeci’nin hafızalara kazınan şiirleri

şimdi ben öksüz bir kitabeyim bir mezarın başında

bana çarpıp geçiyor günün kambur kuşları

uğulduyor kalbim, nasıl da uğulduyor sanki bir arı kovanı

ve dilsiz bir alfabe yürüyor dudaklarıma

dilsiz bir alfabe, ilk harfi bıçak olan

bir deniz düşün yükseliyor durmadan.

şimdi ben öksüz bir kitabeyim bir mezarın başında

beni hatırla kalbim o günlerin hatrına

hatırla ki o mavi yatağın boş kalmasın

çünkü tırpanla everirler bir başağın boynunu

utanılacak bir şeydir dört ablayla büyümek

iyi bilir çocuklar bu tufanın sonunu

hatırla ki o baykuş ardından ağlamasın

İbrahim Tenekeci'den alıntılar