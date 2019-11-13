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İbrahim Tenekeci'den alıntılar

"Benim şiirimin yüzü hep sokağa dönüktür." diyen İbrahim Tenekeci, temiz bir Türkçeyle şiirlerini kaleme aldı. Samimiyetle, modernleşmenin yol açtığı sorunları eserlerine aksettirdi. Bu sebeple de 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü. "Bugüne kadar birçok ödül aldım. Sakin biri olmama rağmen, Necip Fazıl Ödülü için heyecanlandığımı söyleyebilirim. İnsanın emeğinin karşılığını alması güzeldir." diyen İbrahim Tenekeci'nin eserlerinden alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 08:11
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"Allah'a bizleri ölümle tedavi ettiği için şükretmeliyiz. Yoksa hepimiz hırs kanseri olurduk."

(Uçuş Denemeleri, İbrahim Tenekeci)

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"Şaşkınlığımı gizleyecek bir yer bulamadım!
şiirden başka...
Rabbim ne der?"

(Barut Hakkında, İbrahim Tenekeci)

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"Yaşamak ne zor şey kalbi olana..."

(Güzellik Uykusu, İbrahim Tenekeci)

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"içimden dedim gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu
beraber yürüyelim olur mu"

(Beraber Yürüyelim Olur Mu, İbrahim Tenekeci)

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"Artık her insanın son kullanma tarihi var. Çünkü karşımızdakine insan olarak değil, imkân olarak bakıyoruz."

(Sürekli Kayıp, İbrahim Tenekeci)

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