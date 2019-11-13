İbrahim Tenekeci'den alıntılar

"Benim şiirimin yüzü hep sokağa dönüktür." diyen İbrahim Tenekeci, temiz bir Türkçeyle şiirlerini kaleme aldı. Samimiyetle, modernleşmenin yol açtığı sorunları eserlerine aksettirdi. Bu sebeple de 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü. "Bugüne kadar birçok ödül aldım. Sakin biri olmama rağmen, Necip Fazıl Ödülü için heyecanlandığımı söyleyebilirim. İnsanın emeğinin karşılığını alması güzeldir." diyen İbrahim Tenekeci'nin eserlerinden alıntıları sizler için derledik.