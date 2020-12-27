Mehmet Akif'in yaşamının gizemlerine ışık tutan mektupları
Edebiyatçıların yaşamlarını ve edebi kişiliklerini çoğunlukla ansiklopedik kaynaklar üzerinden öğreniriz. Fakat bu kaynakların bize veremediği birtakım özel bilgiler vardır ki bu boşluğu en güzel biçimde edebiyatçıların kaleme aldığı mektuplar doldurur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünden sonra yayımlanan mektuplarında şahsi yaşantısına, çektiği sıkıntılara ve gündelik hayatında gerçekleştirdiği en sıradan eylemlere dahi rastlamamız mümkündür. Söz gelimi, bu mektuplarda kimi zaman İsmet Hanım'a mutfakta yardım eden eş Akif, kimi zaman ise torunuyla beraber çocuklaşan dede Akif karşımıza çıkar. Ölüm yıl dönümü anısına Mehmet Akif'in yaşamının gizli köşelerini aydınlatan mektuplarını derledik…
Giriş Tarihi: 27.12.2020
17:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
18:14
EDEBİ VE ÖZEL MEKTUPLARDAKİ MAHREMİYET SORUNSALI
📌Günümüzdeki teknolojinin olmadığı geçmiş dönemlerde insanların haberleşme aracı olan mektuplar, aynı zamanda kişilerin hayatlarından derin izler taşıyan önemli belgelerdir. Kafka, "Mektup yazmak hayaletlerin önünde soyunmaktır" der. Benliğimizin, özlem ve hasretlerimizin en saf biçimde yazıya döküldüğü mektuplar, bilhassa edebiyatçılarımızın hayatlarına ışık tutması bakımından büyük önem taşır.
📌Edebi ve özel mektuplara dair süregelen tartışmaların başında, mahremiyet hususu gelir. Bu mektuplar çok şahsi olduğu için saklanmalı mıdır yoksa topluma mal olan sanatçıların bilhassa eserlerini aydınlatmak noktasında bir araç olarak kullanılmalı mıdır? Bu iki düşünce arasında edebiyat dünyası gelgitler yaşamıştır.
Edebiyatçıların kaleme aldığı 25 mektup
MEHMET AKİF ERSOY'UN YAŞAMINA IŞIK TUTAN MEKTUPLAR
Vefatından sonra mektupları yayımlanan isimlerden biri milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'du. Akif'in farklı zamanlarda gazete ve dergilerde yayımlanan mektupları, daha sonrasında kitap haline getirildi.
📌Akif'in çeşitli yayınevleri ve farklı kişiler tarafından hazırlanan mektuplarında başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ile olan yazışmaları yer alıyordu.
📌Mahir İz, Fuat Şemsi İnan, Eşref Edib, Kuşçubaşı Eşref, Hafız Âsım Şakir Gören, Mithat Cemal, Akif'in küçük kızı Suad ve damadı Ahmed Bey Akif'in mektup gönderdiği isimlerdendi.
📌Akif, çoğu mektubunu Mısır'da gurbette kaldığı yıllarda yazdı. Akif'in kızına ve damadına 1928-36 yılları arasında Mısır'dan yazdığı mektuplarda milli şairimizin kamuya yansıyan yüzünden ziyade daha mahrem yanları, baba ve eş yönleri var… Dostlarına ve yakın çevresine gönderdiği her bir satır, şairin hayatına ve sanatına dair önemli detayları içeriyordu.
Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler
MEKTUPLARDAN MEHMET AKİF HAKKINDA NELER ÖĞRENİYORUZ?
İyi bir baba olduğunu…
📌Çok yönlü bir şahsiyet olan Mehmet Akif, aynı zamanda ailesine düşkünlüğüyle tanınıyordu. Akif'in torunu Selma Ersoy'un aktardığına göre Akif, çok iyi bir babaymış, şefkatli ve çocuklarına çok düşkünmüş. Evde olduğu dönemlerde çocuklara ne öğretmek gerekiyorsa onları öğretmiş. Hepsi çift lisan bilirlermiş, Akif o yoklukta ve çilede çocuklarının hepsini çok iyi yetiştirmiş.
Akif mektuplarında ailesine karşı öyle büyük bir özlem duyar ki her seferinde bu hasretini en yoğun duygularla ifade ederdi.
diyordu hüzünle. "Hiçbirinizi yâd etmediğim gün geçmez"
📌Çocuklarına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Akif, kızı Suad Hanım'a yazdığı başka bir mektubunda şöyle sesleniyor:
"Biz cümlemiz iyiyiz. Sizden iyi haberler aldıkça büsbütün iyi oluyoruz. Mektupların arkasının kesilmemesine, aralarının da açık olmamasına lütfen itina ediniz. Validen Suad fodulu oldu demiştim ya, şimdi o fodulluk bir kat daha arttı: Geçen gün 'Suad nerde, biliyor musun?' diye sordu. 'Türkiye'de' dedim. 'Hayır, işte buracıkta' diye burnunun ucunu gösterdi. Yarim çiçek olmuş burnumda tüter! Gündüzleri hülyasında, geceleri rüyasında Ferda Kadın'la Suad Hatun'dan başkası yok."
Mehmet Akif'in şiirlerinde kullandığı kelimeler
Torun sevgisini…
📌Âkif'in mektuplarının en duygulu yanı belki de torunu hakkında yazdıklarıydı. Hemen her mektubunda sözü torununa getiriyor ve onun hakkında ayrıntılı bilgi verilmesini istiyordu. Daha üç dört yaşından itibaren ona Ferda Kadın diye hitap etti.
📌Kendi ifadesiyle artık yaşlı bir adam olan Âkif, torunu söz konusu olduğunda âdeta çocuklaşıyordu.
"Elhamdülillah mektubunuz geldi. İçinde fotoğraflarınızı görünce dikiş kala sevincimden çıldırıyordum. …Benim kıymetli minicik Ferda'm maşallah enikonu büyümüş, o benim pek sevgili ve pek kıymetli bir malımdır. Onun güzel, zeki gözlerinden şapır şapır benim için öpünüz! Olmaz mı?"