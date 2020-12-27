Mehmet Akif'in yaşamının gizemlerine ışık tutan mektupları

Vefatından sonra mektupları yayımlanan isimlerden biri milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'du. Akif'in farklı zamanlarda gazete ve dergilerde yayımlanan mektupları, daha sonrasında kitap haline getirildi.

📌Akif'in çeşitli yayınevleri ve farklı kişiler tarafından hazırlanan mektuplarında başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ile olan yazışmaları yer alıyordu.

📌Mahir İz, Fuat Şemsi İnan, Eşref Edib, Kuşçubaşı Eşref, Hafız Âsım Şakir Gören, Mithat Cemal, Akif'in küçük kızı Suad ve damadı Ahmed Bey Akif'in mektup gönderdiği isimlerdendi.

📌Akif, çoğu mektubunu Mısır'da gurbette kaldığı yıllarda yazdı. Akif'in kızına ve damadına 1928-36 yılları arasında Mısır'dan yazdığı mektuplarda milli şairimizin kamuya yansıyan yüzünden ziyade daha mahrem yanları, baba ve eş yönleri var… Dostlarına ve yakın çevresine gönderdiği her bir satır, şairin hayatına ve sanatına dair önemli detayları içeriyordu.

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