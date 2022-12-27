Mehmet Akif'in Safahat'ından 10 nazım parçası

Kiminin yâd-ı ihtirâmı kalır,

Kendi gittikte cânişîni olur;

Kiminin bir yığın meberrâtı ,

Toplanır, heykel-i metîni olur;

Kiminin de olanca hâtırası,

Böyle bir sâye-i hazîni olur!

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Yâd-ı ihtirâmı: Saygı hatırası

Cânişîn: Vekili âlâm: elemler, acılar

Meberrât: Sevab için, hayır kazanmak için yapılan işler.

Heykel-i metîn: Sağlam heykel

Sâye-i hazîn: Hüzünlü gölge

