Mehmet Akif'in Safahat'ından 10 nazım parçası
Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin milli duygularını dile getirmiş bir vatan şairidir. Yazdıklarıyla ve hayatıyla bizlere her alanda ışık tutan Mehmet Akif'in eserleri "Safahat" adı altında, yedi kitabının birleştirilmesiyle günümüze ulaşmıştır. Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla evden çıkmayan okurlar için kültürel faaliyetler de artırılmaya devam ediyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmayanlar için Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı da ücretsiz erişime açıldı. Sizler için, Mehmet Akif'in Safahat'ında yer alan nazım parçalarından 10 tanesini listeledik.
Giriş Tarihi: 13.04.2020
01:39
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
12:13
Nazım Parçaları – Ressam Haklı!
Bir zaman vardı ya
târîh-i mukaddes modası… Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası, Mutlaka eski tesâvîr ile ziynetlensin, Diye, ressam aratır hayli zaman bir zengin. Biri peydâ olarak, "Ben yaparım" der, kolunu Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu Sıvar amma ne sıvar! Sâhibi der: – Usta, bu ne? Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine! – Bu resim, askeri basmakta iken Fir'avn'ın, Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Mûsâ'nın. – Hani Mûsâ be adam? – Çıkmış efendim karaya… – Fir'avun nerde? – Boğulmuş. – Ya bu kan rengi boya? – Bahr-i Ahmer ay efendim, yeşil olmaz ya bu da! – Çok güzel levha imiş! Doğrusu şenlendi oda!
--- Tesâvîr: Resimler Peydâ: Açık, belli olan Bahr-i Ahmer: Kızıl Deniz Ziynet: Süs
Nazım Parçaları – Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi
Şu
fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin , Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm. Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı; Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm . Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te'mîn-i istikbâl Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm. Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan, Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm. Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyadan Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm. İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar, Hakâik hep dururken perde-pûş-i zulmet-i evhâm?
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Fânî zindegâni: Geçici hayattakiler Hayât-ı Câvidânî: Ebedi hayat Telâkî-Gâhı: Ahiret günü Menzil-i ârâm: Dinlenme yurdu perde Ömr-i sânî: İkinci ömür Abes mâdâm: Madem saçma İstikbâl: Gelecek Ferdâ: Yarın İmrâr: Geçirilen, geçirmek Eyyâm: Günler Mâmelek: Ülkeler Hakâik: Gerçekler Perde pûş-i: Örtülü Zulmet-i evhâm: Kuruntular, karanlık
Mehmet Akif'in Sırat-ı Müstakim'de kaleme aldığı ilk şiiri
Nazım Parçaları – Bir Resmin Arkasına Yazılmış İdi
Kiminin
yâd-ı ihtirâmı kalır,
Kendi gittikte
cânişîni olur; Kiminin bir yığın meberrâtı , Toplanır, heykel-i metîni olur; Kiminin de olanca hâtırası, Böyle bir sâye-i hazîni olur!
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Yâd-ı ihtirâmı: Saygı hatırası Cânişîn: Vekili âlâm: elemler, acılar Meberrât: Sevab için, hayır kazanmak için yapılan işler. Heykel-i metîn: Sağlam heykel Sâye-i hazîn: Hüzünlü gölge
Nazım Parçaları – Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi
Yâ Rab ne
hatîbdir ki makber: İnsanlara en derin meâli, Bir vahy-i bülend kudretiyle Telkîn ediyor lisân-ı hali! Ondan da alınmıyorsa ibret, Yok bir daha almak ihtimâli! Binlerce vücûd-i nâzenînin Bir servi hayâl-i yâl ü bâli. Binlerce ser-i semâ-güzînin Bir kabza türâb olur zevâli. Her seng-i mezâr bin hayâtın Fânîlere karşı infiâli. Görsün de bu inkılâbı insan, Dehrin nedir anlasın kemâli! Zâir bu hakâikin önünde Hâlâ mı bırakmadın hayâli?
---: Konuşan Hatîb Makber: Kabir Meâl: Mana, anlam Vahy-i bülend: Yüce vahiy Vücûd-i nâzenîn: Nazlı varlık Yâl ü bâli: Boy pos
Nazım Parçaları – Gül, Bülbül
Konduğu her
gusn-i ter minberidir bülbülün, Zemzeme addettiğin hutbesi, faslu'l-hitâb. Reng-i hakîkat nedir, fark eden ebsâr için, Goncada matvî duran her varak ümmü'l-kitâb.
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Gusn-i ter: Tane, dal Zemzeme: Nağme Ebsâr: Gözler Matvî: Dürülmüş Ümmü'l-kitâb: Kitabın anası Kur'an-ı Kerim, ayet
Mehmet Akif'in bestelenen şiirleri