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Mehmet Akif İnan'ın umut yüklü mısraları

Yayınlanma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:28 Güncelleme Tarihi: Ocak 06, 2025 13:04

Yazdıklarını üzerinde taşıyan bir şair ve düşünce insanı olma özelliğiyle öne çıkan Mehmet Akif İnan, fikrin çilesini çekmeye talip bir karaktere sahipti. Onun bu seçkin özelliği, tüm eserlerinde göze çarptı. Az ama etkili bir edebiyat hayatına sahip olmayı tercih eden İnan, özellikle her biri bir yaşanmışlığın temsili olan mısraları ile edebiyata mühür vurdu. İşte vefatının 25. yıl dönümünde Mehmet Akif İnan'ın umut yüklü mısraları...

1/20

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Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İnan

DAVA ERİ BİR ŞAİR: MEHMET AKİF İNAN

2/20

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Umut bir zırh gibiydi omuzlarımda...

Mehmet Akif İnan

MEHMET AKİF İNAN'IN DÜŞÜNDÜREN CÜMLELERİ

3/20

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Günleri bir secde hızıyla geçip
Erişsem mahşere bir iftar gibi

Mehmet Akif İnan

NESİLLERE ÇAĞRI OLAN MEHMET AKİF İNAN

4/20

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yürekler parçalar sahipsiz halin
masal mı kalacak böyle ikbalin

Mehmet Akif İnan

MEHMET AKİF İNAN'IN KALEMİNDEN "HİCRET"

5/20

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her eylem yeniden diriltir beni

Mehmet Akif İnan

MEHMET AKİF İNAN'IN EDEBİYAT VE MEDENİYET ÜZERİNE ESERİ

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