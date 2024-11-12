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Mehmet Akif İnan'ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine eserinden alıntılar

Türk edebiyatının önemli simalarından biri, "Yedi Güzel Adam" topluluğu içinde yer alan Akif İnan'dır. Eski edebiyatın son temsilcilerinden İnan'ın edebiyat ile kurduğu ilişki bir dava meselesidir. Yazar, "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" eserinde, yer yer tarih anlatıcılığı yapmış, anlattığı dönemin edebiyat ile olan ilişkisini fikir dünyasıyla harmanlamış ve okuruna sunmuştur. Mehmet Akif İnan'ın bu kitabından sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 13.11.2024 08:27
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Her milletin eşyaya bakışı, hayat yorumu, zevkleri, duygu yanı, farklı bir gelişme göstermiştir.

Akif İnan

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Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir.

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat.

Akif İnan

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Biz, Batı medeniyetinden değil, Türk-İslâm medeniyetindeniz.

Akif İnan

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Geçmişi ile ilgisini kesmiş bir edebiyat, çağı ile de alakasını koparmış demektir.

Akif İnan

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Tanzimat ile birlikte, millî yapımızla hiçbir yakınlık belirtmeyen bir ayrı medeniyet düzenine girme çabaları, geçirdiğimiz krizin kök sebebidir.

Akif İnan

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