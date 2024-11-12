Mehmet Akif İnan'ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine eserinden alıntılar

Türk edebiyatının önemli simalarından biri, "Yedi Güzel Adam" topluluğu içinde yer alan Akif İnan'dır. Eski edebiyatın son temsilcilerinden İnan'ın edebiyat ile kurduğu ilişki bir dava meselesidir. Yazar, "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" eserinde, yer yer tarih anlatıcılığı yapmış, anlattığı dönemin edebiyat ile olan ilişkisini fikir dünyasıyla harmanlamış ve okuruna sunmuştur. Mehmet Akif İnan'ın bu kitabından sizler için alıntıları bir araya getirdik.