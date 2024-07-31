Mehmet Akif İnan'ın düşündüren cümleleri

Düşünce denizinin sakin yolcularından birisidir Mehmet Akif İnan... O, sıcak toprakların sıcak çocuğu, insanların arasında tebessümü ile sıyrılan bir düşünce insanıdır. Okumaları onu insanın içine yönlendirmiş, metinlerinde insanın görülmeyen duvarlarını yıkmaya çalışmıştır. Kaleme aldığı eserleri, toplumsal kişiliği ve 7 Güzel Adam'dan biri olması çok sevilmiştir. Sizler için Mehmet Akif İnan'ın düşündüren cümlelerinden ve mısralarından en güzellerini seçtik.