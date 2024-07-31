Arama

Menu

Mehmet Akif İnan'ın düşündüren cümleleri

Düşünce denizinin sakin yolcularından birisidir Mehmet Akif İnan... O, sıcak toprakların sıcak çocuğu, insanların arasında tebessümü ile sıyrılan bir düşünce insanıdır. Okumaları onu insanın içine yönlendirmiş, metinlerinde insanın görülmeyen duvarlarını yıkmaya çalışmıştır. Kaleme aldığı eserleri, toplumsal kişiliği ve 7 Güzel Adam'dan biri olması çok sevilmiştir. Sizler için Mehmet Akif İnan'ın düşündüren cümlelerinden ve mısralarından en güzellerini seçtik.

Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:37
  • 1
  • 20

📌

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu

Mehmet Akif İnan

  • 2
  • 20

📌

Umut bir zırh gibiydi omuzlarımda...

Mehmet Akif İnan

  • 3
  • 20

📌

Genişle ey kalbim kardan sözlerle ayıkla ve yıka pıhtılarını

Mehmet Akif İnan

  • 4
  • 20

📌

Yürekler parçalar sahipsiz halin
masal mı kalacak böyle ikbalin

Mehmet Akif İnan

  • 5
  • 20

📌

Günleri bir secde hızıyla geçip
Erişsem mahşere bir iftar gibi

Mehmet Akif İnan

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN