Mehmet Akif İnan'ın Dışarıda Bırakılmış Şiirler eserinden alıntılar 📜
Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:53 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 09:58
Mehmet Akif İnan, düşünce dünyasında tanınmış simalarından biriydi. Ömrü boyunca edebi ve fikir özgürlüğü için mücadele etmekten çekinmemiş ve duruşuyla nesillere örnek olmuştur. O, eserleriyle okurlarını içsel bir seyahate çıkarmıştır. Yazar, şair, araştırmacı ve bir öğretmen kimliğiyle tanınan Akif İnan, pek çok eser kaleme almıştır. "Dışarıda Kalmış Şiirler" ise İnan'ın 1955 ve 2000 yılları arasında kitaplarında bulunmayan şiirlerinin bir araya getirilmiş halidir. Akif İnan'ın Dışarıda Bırakılmış Şiirleri'nden alıntılar derledik.
1/21
🔸
Oldumsa zelil teessüf etmem
Zilleti kuran zaman utansın!
AKİF İNAN
5/21
🔸
Cahilin ömrü gafletle geçer
Âşıkın ömrü sevmekle geçer
AKİF İNAN