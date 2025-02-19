Cenap Şahabettin'in kaleminden "Hac Yolunda"
Yayınlanma Tarihi: Şubat 18, 2025 16:40 Güncelleme Tarihi: Şubat 19, 2025 08:22
Servet-i Fünun dergisinin tanınmış simalarından biri olan Cenap Şahabettin, "Dahhâk-i Mazlûm" takma adını kullanarak yazılar kaleme almıştır. Yazar ve şair olan Cenap Şahabettin, "Sanat sanat içindir" anlayışını benimsemiş, sembolizm ve parnasizm akımları etkisi altında şiirler yazmıştır. Raik Vecdi takma adını da kullanan yazarın Hac Yolunda adlı bir kitabı bulunuyor. Bu eser yazarın, Hicaz ve Mısır yolculuğundaki gözlemlerinden oluşmakta. İşte, "Hac Yolunda" eserinden sizler için derlediğimiz alıntılar.
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Görüyorum her gün, yanan bir mum gibi eriyip gidiyorsun.
CENAP ŞAHABETTİN
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Onların saygısı, kesenizin ağırlığına bağlıdır.
CENAP ŞAHABETTİN