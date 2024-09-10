Arama

Menu

Herkesin bulduğu güzelliği neden bulamadım?

Hac Yolunda, Cenab Şahâbeddin'in bir görevden dolayı gittiği Hicaz ve Mısır yolculuğundaki gözlemlerinden yola çıkarak yazdığı bir gezi anlatısından oluşuyor. Şiirleriyle dönemin sanat dünyasında çokça tartışılan şair, "Servet-i Fünun" şairlerinden ayrılarak bireysel şiiri tercih eder ve şiirde heceyi müzikle uyumlu kullanmayı savunur. Daha çok şair yönüyle tanınan Cenab Şahâbeddin'in, şair kimliğinin etkisiyle kaleme aldığı Hac Yolunda'da dan bazı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:27
  • 1
  • 15

🌱

Hiçbir yerde bir canlılık belirtisi yok; sanki her şey derin bir uyku içinde...

Cenap Şahabettin

  • 2
  • 15

🌱

Şehrimiz zenginleştikçe biz fakirleşiyoruz; galiba şehrimiz bizi dolandırıyor.

Cenap Şahabettin

  • 3
  • 15

🌱

Görüyorum.... Her gün yanan bir mum gibi eriyip gidiyorsun.

Cenap Şahabettin

  • 4
  • 15

🌱

Eyvah ki gerçeğe dönmek gerekiyor.

Cenap Şahabettin

  • 5
  • 15

🌱

...tüm sabrını avucuna almış sıkıyor.

Cenap Şahabettin

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN