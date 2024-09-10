Herkesin bulduğu güzelliği neden bulamadım?

Hac Yolunda, Cenab Şahâbeddin'in bir görevden dolayı gittiği Hicaz ve Mısır yolculuğundaki gözlemlerinden yola çıkarak yazdığı bir gezi anlatısından oluşuyor. Şiirleriyle dönemin sanat dünyasında çokça tartışılan şair, "Servet-i Fünun" şairlerinden ayrılarak bireysel şiiri tercih eder ve şiirde heceyi müzikle uyumlu kullanmayı savunur. Daha çok şair yönüyle tanınan Cenab Şahâbeddin'in, şair kimliğinin etkisiyle kaleme aldığı Hac Yolunda'da dan bazı alıntılar derledik.