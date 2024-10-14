Lale devri şairi Nedim'den beyitler

Türk edebiyatının kendine has isimleri arasında sayılan Nedim, eserleri ile Lale Devri'ni tam olarak yansıtan bir şairdi. Dönemin Sadrazamı Damad İbrahim Paşa'nın şahsi kütüphanesinin hafız-ı kütüblüğünü yapan Nedim, Lale Devri'nin en çok aranan isimlerindendi. Patrona Halil İsyanı esnasında vefat eden meşhur şair, şiirleri ile edebiyat dünyamızı aydınlatmıştır. Sizler için Nedim'in 20 beytini günümüz Türkçesiyle beraber hazırladık.