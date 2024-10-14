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Lale devri şairi Nedim'den beyitler

Türk edebiyatının kendine has isimleri arasında sayılan Nedim, eserleri ile Lale Devri'ni tam olarak yansıtan bir şairdi. Dönemin Sadrazamı Damad İbrahim Paşa'nın şahsi kütüphanesinin hafız-ı kütüblüğünü yapan Nedim, Lale Devri'nin en çok aranan isimlerindendi. Patrona Halil İsyanı esnasında vefat eden meşhur şair, şiirleri ile edebiyat dünyamızı aydınlatmıştır. Sizler için Nedim'in 20 beytini günümüz Türkçesiyle beraber hazırladık.

Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:25
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Şu'le-i aşkı hevâ-yı dildir efzûn eyleyen
Bâd-zen bâl-i semenderdir bu âteş-hâneye

Nedim
Günümüz Türkçesiyle

Aşkın ateşini artıran gönlümün arzusudur
Semenderin kanadı bu ateşhaneye yelpazedir

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Düşmen ne denli saht ise de şâd ol ey
Nedîm Seng üzre gösterir zer-i kâmil ayârını

Nedim
Günümüz Türkçesiyle

Ey Nedim düşmanın zorluysa da sen bahtiyar ol
Çünkü gerçek altın niteliğini mihenk taşında gösterir

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Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk
Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar var idi

Nedim
Günümüz Türkçesiyle

Aşk çölü hareketsiz, cansız değildi
Orada mecnun söğütler ve divane sular vardı

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Ey Nedîm ey bülbül-i şeydâ niçin hâmûşsun
Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi

Nedim
Günümüz Türkçesiyle

Ey çılgın bülbül, ey Nedim neden sessizsin?
Önceleri nağmeler ve güzel konuşma vardı

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Bir nîm neş'e say bu cihânın bahârını
Bir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını

Nedim
Günümüz Türkçesiyle

Dünyanın baharını yarım bir neşe olarak kabul et
Lale bahçesini ise bitmiş bir kadehle bir tut

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