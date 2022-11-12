Kelime köklerinden duyguların izine-2
Dünyada binlerce dil doğdu, yaşadı, öldü, unutuldu. Bazıları ise değişerek varlığını sürdürdü. Türkçe de bu kadim dillerden bir tanesi. Göçebe bir toplumdan gelen atalarımızın izlerine, yaşamın en canlı kanıtı olan dilimizde rastlarız. Hareket bildiren durumları en güzel şekilde ifade etme yeteneği de bunun kanıtlarından biri. "Düşünmek" ve "özlemek" kelimelerinin zamanla nasıl değişerek duyguya dönüştüğüne yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 12.11.2022
11:26
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Güzel hislerden bir gerçeklik inşa edecek olduğumuzda üç duyguyu temel alırız. Sevmek, güvenmek ve saymak… Peki sözlükte "kendisinden bekleneni vereceğine veya yapacağına inanmak, (ona) güven duymak, emin olmak, îtimat etmek" anlamlarına gelen bu kelimenin aslında boş yere böbürlenmek, mağrur olmak manasında kullanıldığını biliyor muydunuz?
Kelime köklerinden duyguların izine
Küv+an-mak / Güv+en-mek
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Eski Türkçe "(kendiyle) övünmek, böbürlenmek" anlamındaki küven- fiilinden evrilen bu kelime "gurur, övünme" manasındaki kǖ veya küv sözcüğüne gelen +An ekiyle türetilmiştir.
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19. yüzyıla kadar genellikle olumsuz anlamda kullanılan bu kelimenin anlamıyla kullanımı daha sonraki dönemlerde görülür. "itimat etmek"
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Zamanla gurur duymak, memnun olmak, sevinmek gibi anlam katmanlarına sahip olan bu kelime belki de gurur duyulana itimat etme arzusundan doğmuştur. Kim bilir?
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İlginçtir ki, çoğu atasözü ve deyimde güvenmemeyi tembihleyen toplumsal hafızamıza rağmen, güvenmek isteriz.
🔹 Eksikliği bir modern çağ problemi olan bu kelimenin, Türkçenin kadim eserlerinde hangi anlamlarda geçtiğine bakacak olursak:
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Divanı Lügatit Türk'te küvendi: iftaχaraanlamıyla kullanılan bu kelime (iftihar etti) Dede Korkut Hikayeleri'nde de manasıyla kullanılır. gurur duymak, iftihar etmek
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Baba Dirse Han'ın oğlu Boğaç Han için cümlesinde "oğlumun at seğirdişin, kılıç çalışın, ok atışın göreyüm, sevineyüm, kıvanayum, güveneyüm." oğluyla gurur duymak istediğini ifade edişini görürüz.
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Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani'sinde ise "itimat etmek" anlamıyla verilmiştir. Bu 19. yüzyıla tekabül eder.