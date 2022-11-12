Kelime köklerinden duyguların izine-2

🔹 Zamanla gurur duymak, memnun olmak, sevinmek gibi anlam katmanlarına sahip olan bu kelime belki de gurur duyulana itimat etme arzusundan doğmuştur. Kim bilir?

🔹 İlginçtir ki, çoğu atasözü ve deyimde güvenmemeyi tembihleyen toplumsal hafızamıza rağmen, güvenmek isteriz.