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İsmet Özel'in Toparlanın Gitmiyoruz adlı kitabından en çarpıcı 20 alıntı

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan İsmet Özel şiirleriyle olduğu kadar fikir adamı kimliğiyle de ön plana çıktı. Şiir ve düşünce hayatımızın büyük ustası İsmet Özel'in, bütün söyleşileri, konferansları, konuşmaları Toparlanın Gitmiyoruz başlığı altında okuyucuya sunuldu. Eser, gündem veya gündem dışı pek çok mesele hakkında İsmet Özel'in bakış açısı eksenindeki görüşlerini ortaya koyar. Üç ciltte toplanan eser, irdelediği mesele, kitap, dergi, gazete ve şehirlerle tam bir kültürel hazine niteliği taşıyor. İşte edebiyatımızın özgün sesi İsmet Özel'in Toparlanın Gitmiyoruz isimli eserinden en çarpıcı 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:08
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"Karşımızda ölmekten korka korka hüsranı kucaklamış çoğunluk var. Şimdi ben bu çoğunluğun semtine uzaktan bakıyorum. Bu kitabın okurlarını birlikte bakmaya davet ediyorum."

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"Konuşma isteği, insanda çok temel bir duygu. Konuşmak, sadece belli bir bildiriyi ulaştırmak için değil, sadece konuşabilmek, varlığını hissettirebilmek için de ihtiyaç duyduğumuz bir şey."

İsmet Özel'den hafızalara kazınan 100 alıntı

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"Bizde bir değer varsa, değerli olan insanlar da o değere eğilim gösterir mutlaka."

İsmet Özel'den 30 alıntı

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"Sana gel dediğim zaman, kendim gelmiş olmuyor muyum?"

İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam

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"Muhtemel ki merhamet aşktan üstündür."

İsmet Özel kimdir?

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