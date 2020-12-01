İsmet Özel'in Toparlanın Gitmiyoruz adlı kitabından en çarpıcı 20 alıntı

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan İsmet Özel şiirleriyle olduğu kadar fikir adamı kimliğiyle de ön plana çıktı. Şiir ve düşünce hayatımızın büyük ustası İsmet Özel'in, bütün söyleşileri, konferansları, konuşmaları Toparlanın Gitmiyoruz başlığı altında okuyucuya sunuldu. Eser, gündem veya gündem dışı pek çok mesele hakkında İsmet Özel'in bakış açısı eksenindeki görüşlerini ortaya koyar. Üç ciltte toplanan eser, irdelediği mesele, kitap, dergi, gazete ve şehirlerle tam bir kültürel hazine niteliği taşıyor. İşte edebiyatımızın özgün sesi İsmet Özel'in Toparlanın Gitmiyoruz isimli eserinden en çarpıcı 20 alıntı…