İsmet Özel'in Tavşanın Randevusu kitabından alıntılar

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 16:20

Fikir dünyasının en müstesna şahsiyetlerinden biri İsmet Özel. O adeta eserlerinde, kelimelerden resimler yaparak okurlarının hayal dünyasına sunmuş. Soyut düşüncelerini somutlaştırdığı "Tavşanın Randevusu" kitabının adında da anlaşılacağı üzere bu eserinde, hayvanlarla yaptığı benzetmeler yer almakta. "Eldiven giyen kedi, kuyruğunu sallayan köpek, tavşanın randevusu" ve daha farklı benzetmelerle; psikolojik, ekonomik, toplumsal, sosyolojik konularda deneme tarzında düşüncelerini kaleme almış. İşte, yazarın bu eserinden sizler için derlediğimiz alıntılar...

Ümit iyi bir kahvaltı fakat kötü bir akşam yemeğidir.

İSMET ÖZEL

Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

İnsanoğluna hayatın anlamı hakikate erdiği zaman değil, sadece ve sadece derdiyle dertlenecek insanı bulunca âyân olur.

İSMET ÖZEL

Gönülden kopan bir söz, insanı üç kış ısıtmaya yeter.

İSMET ÖZEL

Özgürlüğe o kadar derinden susamışızdır ki özgürlük uğruna savaşırken özgürlüğümüzün zedelenmesinden korkarız.

İSMET ÖZEL

İyimserliklerini dışa vuranlar nerelerinden ölümcül yara alabileceklerini düşmanlarına işaret etmiş olurlar.

İSMET ÖZEL

