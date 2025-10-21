İsmet Özel'in Tavşanın Randevusu kitabından alıntılar
Fikir dünyasının en müstesna şahsiyetlerinden biri İsmet Özel. O adeta eserlerinde, kelimelerden resimler yaparak okurlarının hayal dünyasına sunmuş. Soyut düşüncelerini somutlaştırdığı "Tavşanın Randevusu" kitabının adında da anlaşılacağı üzere bu eserinde, hayvanlarla yaptığı benzetmeler yer almakta. "Eldiven giyen kedi, kuyruğunu sallayan köpek, tavşanın randevusu" ve daha farklı benzetmelerle; psikolojik, ekonomik, toplumsal, sosyolojik konularda deneme tarzında düşüncelerini kaleme almış. İşte, yazarın bu eserinden sizler için derlediğimiz alıntılar...
Ümit iyi bir kahvaltı fakat kötü bir akşam yemeğidir.
İyimserliklerini dışa vuranlar nerelerinden ölümcül yara alabileceklerini düşmanlarına işaret etmiş olurlar.
