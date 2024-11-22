İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak kitabından düşündürücü satırlar
İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak kitabından düşündürücü satırlar
İsmet Özel, yanızca bir şair değil düşünür kimliğiyle de ön plana çıkan Türk edebiyatının yaşayan en önemli kalemlerinden birisidir. İsmet Özel, "Allah'ın hükmünü bilmeyen hayatın anlamını bilemez" sözü dahil düşüncelerini hep açık yüreklilikle dile getirmiştir. Sizlere İsmet Özel'in çağımız hakkında düşüncelerini dile getirdiği Taşları Yemek Yasak eserinden düşündürücü satırları derledik.
Giriş Tarihi: 22.11.2024
16:03
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
17:25