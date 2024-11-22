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İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasak kitabından düşündürücü satırlar

İsmet Özel, yanızca bir şair değil düşünür kimliğiyle de ön plana çıkan Türk edebiyatının yaşayan en önemli kalemlerinden birisidir. İsmet Özel, "Allah'ın hükmünü bilmeyen hayatın anlamını bilemez" sözü dahil düşüncelerini hep açık yüreklilikle dile getirmiştir. Sizlere İsmet Özel'in çağımız hakkında düşüncelerini dile getirdiği Taşları Yemek Yasak eserinden düşündürücü satırları derledik.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:25
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Size huzur verdim diyenler bizden ne aldıklarını söylesinler…

İsmet özel

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Müslüman olarak yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere de varmayacak demektir.

İsmet özel

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Eğer şimdiye kadar başımıza gelenler bize bir şey öğretmediyse, bundan sonra bildiklerimiz hiç işe yaramayacaktır.

İsmet özel

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Bugün artık Firavun yoktur ama sıradan insanların firavunlaşmasına müsait bir sistemin kıskacı vardır.

İsmet özel

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Her şeyin bir fiyatı vardır. Size huzur verdim diyenler bizden ne aldıklarını da söylesinler. Onların sahte huzurlarıyla avunmadığımızı, çanak yalamaktan hoşnut olmayacağımızı ve surat asmak hakkımız dediğimizi bilsinler.

İsmet özel

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