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İskender Pala’nın Od kitabından alıntılar

Yazdığı kitaplarla "divan edebiyatını sevdiren yazar" olarak anılan İskender Pala, birbirinden güçlü eserleriyle okurlarını farklı alemlere taşıyor. Divan edebiyatının kendine has bahçesinde gezintiye çıkaran Pala, bu sayfalarda geçmiş zamanların neşeleri ve sevinçlerini, hüzünlerini ve acılarını hissettiriyor. Bu eserlerinden biri de Yunus Emre romanı olan Od kitabı. İskender Pala'nın 13. yüzyılın yanıp yıkılan ortamında, Yunus Emre'nin, Aşık Yunus olma sürecini anlattığı Od kitabından alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 09:10
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"Doğruluk mu daha büyük meziyettir, yoksa yiğitlik mi?" diye sorar, cevap ne olursa olsun, "Bütün insanlar doğru olsaydı yiğitliğe lüzum kalmazdı!" derdi.

Fikriyat e-kitap uygulamasında yer alan eserlere ulaşmak için tıklayın

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Biz görmüyoruz diye bu bahçenin bir 'bahçıvanı' yoktur diyemeyiz.


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Allah yoksa sana bu canı kim verdi, toprağa bu bereketi, suya şu akışı, çimenlere rengi, şu vızıldayan arıya uçma gücünü, insana düşünmeyi, sevmeyi kim verdi?

Fikriyat podcat uygulamasından Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla
Enderun Sohbetleri prpgramını dinlemek için tıklayın

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Sesimi kıstıkça sözümün yükseldiğini o vakit keşfettim.

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Her şeyi bildiğimi zannettiğim zamanlar da artık geride kaldı.

Edebiyatımızdaki ünlü şiirler kimlere yazıldı?

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