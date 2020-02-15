İskender Pala’nın Od kitabından alıntılar

Yazdığı kitaplarla "divan edebiyatını sevdiren yazar" olarak anılan İskender Pala, birbirinden güçlü eserleriyle okurlarını farklı alemlere taşıyor. Divan edebiyatının kendine has bahçesinde gezintiye çıkaran Pala, bu sayfalarda geçmiş zamanların neşeleri ve sevinçlerini, hüzünlerini ve acılarını hissettiriyor. Bu eserlerinden biri de Yunus Emre romanı olan Od kitabı. İskender Pala'nın 13. yüzyılın yanıp yıkılan ortamında, Yunus Emre'nin, Aşık Yunus olma sürecini anlattığı Od kitabından alıntıları sizler için derledik.