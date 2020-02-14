Edebiyatımızdaki ünlü şiirler kimlere yazıldı?

Herkesin ezbere bildiği şiirlerden birisidir Beklenen. Peki, bu şiirin hikayesini biliyor muydunuz? Anlatılanlara göre Necip Fazıl, hafızlardan silinmeyen bu dizeleri, üniversite yıllarında aşık olduğu güzel bir kız için yazmıştı.

➡ Necip Fazıl, üniversite yıllarında okul salonundaki voleybol maçını seyrediyordu. Takımda oyuncular arasındaki genç bir kız dikkatini çekti. Tam da o anda, uzun zamandır maçı değil de o hanımı izlediğini ve ondan hoşlandığını fark etti. Okulda tanınan isimlerden biri olan Necip Fazıl ile genç kız göz göze geldi ve birbirlerine gülümsediler.

➡ Artık Necip Fazıl, hiçbir maçı kaçırmıyordu. Ankara Koleji'nin her dağılış saatinde, okul civarında oluyordu. Karşılaştıklarında, hafif çok hafif bir gülümseme, minik bir baş eğmesi ile selamlaşıyorlardı.

➡ Necip Fazıl, voleybol takımının kaptanı ile arkadaştı. Sonunda dayanamayarak arkadaşına durumu açtı. Bir şekilde tanışmak istiyordu genç kızla. Arkadaşı hafta sonu konser olduğunu söyleyip Necip Fazıl'ı da davet etti. Böylece hep beraber olacak ve tanışma fırsatı bulacaktı.

➡Konser alanına girerken kaptan, ikisini tanıştırdı. İçeride, arkadaşı küçük bir hamleyle ikisini yan yana getirdi.

➡ Çıkışta konuşurken genç kız, Necip Fazıl'a bir sonraki hafta Adana'da maçları olduğunu söyledi. "Sizi her maçımızda görüyoruz. Alıştık nerdeyse. Yarın Adana'da maçımız var. Gözlerimiz sizi arayacak." diyerek onunla şakalaştı.

➡ Cebinde onu ancak Adana'ya götürüp getirecek ve öğle yemeğini karşılayacak kadar para vardı. Gece yarısı kalkan otobüse bindi.

➡ Necip Fazıl, maçı izledikten sonra tek kelime konuşmadan oradan ayrıldı.

➡ Geçen zamanın ardından kız, defterinin arasında bir not buldu. Necip Fazıl, o ana kadar hissettiği duygularını şu dizeler ile kaleme aldı:

"Ne hasta beklerdi sabahı

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar!"