İskender Pala’nın Bülbülün Kırk Şarkısı’ndan 20 alıntı

Pek çoğumuz, birçok farklı kalemden siyer kitabı okumuş, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşamına tanıklık etme, onun yaşamını kendi yolumuza rehber etme isteğimizi bu kitaplar aracılığıyla pekiştirmişizdir. Peygamberimizin (SAV) hayatını hiç İskender Pala'nın kaleminden okudunuz mu? İskender Pala, geleneğimizdeki en önemli unsurlardan olan gül ve bülbülün birlikteliğinden yola çıkarak kaleme almıştır Bülbülün Kırk Şarkısı'nı. Dikkat çekici bir üsluba sahip, edebiyatla harmanlanan bu muhteşem siyer kitabından 20 alıntıyı derledik.