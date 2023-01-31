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İskender Pala’nın Bülbülün Kırk Şarkısı’ndan 20 alıntı

Pek çoğumuz, birçok farklı kalemden siyer kitabı okumuş, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşamına tanıklık etme, onun yaşamını kendi yolumuza rehber etme isteğimizi bu kitaplar aracılığıyla pekiştirmişizdir. Peygamberimizin (SAV) hayatını hiç İskender Pala'nın kaleminden okudunuz mu? İskender Pala, geleneğimizdeki en önemli unsurlardan olan gül ve bülbülün birlikteliğinden yola çıkarak kaleme almıştır Bülbülün Kırk Şarkısı'nı. Dikkat çekici bir üsluba sahip, edebiyatla harmanlanan bu muhteşem siyer kitabından 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:03
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Dostum İbrahim "Dünyanın en güzel gülü henüz açmadı" dediğinde ben onun bir gülistanda açacağını sanmıştım. Meğer o dikenler, diken yaraları, gözyaşları ve kan damlaları arasında açacakmış.

İskender Pala

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Allah adını yüceltmek için meydana atılanlarla, gurur ve itibarlarını putlara satanların savaşıydı bu. Küfürle imanın, ışıkla zulmetin, hakla batılın savaşıydı.

İskender Pala

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Ah Mekke... Eski adıyla Bekke; yani "gözyaşı vadisi"... Bugün gözlerden vadilere yaş akmaya başladı. Ve sanırım bu yaşlar daha çoook akacak. Ta ki bütün insanlık bu gözyaşı vadisinden yıkanıp geçesiye kadar...

İskender Pala

Siyer ile ilgili bilinmesi gereken 25 kavram

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Yolun sahibi Allah'tı ve dilediğini yürütüyordu. Yürüyüşün çilesi, erişilen nimetin dengesiydi. Mükâfat Allah'ın cemali olunca sıkıntı üstüne sıkıntı kimin umurundaydı?

İskender Pala

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Bir Müslüman için biriktirilen (mal, mülk) değil, yüreklerde taşınan önemlidir.

İskender Pala

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