İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler
İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler
Büyük Selçuklu döneminde yaşayan İmam Gazzali, "Hüccetü'l-İslam" olarak anılırdı. Hükümdarlar nezdinde o kadar kıymetliydi ki, Sultan Sencer İslam âlimini kendi makamına dahi oturttu. İmam Gazzali, o dönem Horasan meliki olan Sencer'in isteği üzerine, Nasihatü'l-Mülûk adlı eserini kaleme aldı. Muhammed Tapar'a ithaf edildiğine dair görüşler de bulunan eserde, dünya mülküne sınırlı bir sürede hakim olacak sultanlara ölümü hatırlatarak, yönetime dair hikmetli nasihatlerde bulundu. "Hükümdarların gönülleri Allah'ın hazineleridir" diyen İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.10.2020
08:21
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
09:05