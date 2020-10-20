İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler

Her nimet ölüm anında elden çıkar, bu yüzden akıllı kimselerin yanında onun bir değeri ve düşünenlerin yanında onun bir tehlikesi yoktur. Çünkü insan ne kadar da yaşasa ömrünün süresi bitince uzun yaşamanın bir faydasını görmez. Hz. Nuh bin sene yaşadı. Bu kadar yaşamasına rağmen sanki yaşamamıştı.

Bin yıllık 'toplum yönetme' sanatı: Nasihatü'l Müluk