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İhsan Oktay Anar'ın kaleminden yaşanmışlığa dair alıntılar

İhsan Oktay Anar, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir. Edebiyat dünyasına farklı bir soluk getiren eserleriyle tanınan Anar, özellikle tarihi ve mitolojik unsurları ustalıkla harmaladığı eserleriyle dikkat çeker. Kendine özgü anlatım tarzıyla okuyucularını sürükleyici bir yolculuğa çıkarır. Eserlerinde genellikle Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası İstanbul'un atmosferini yansıtan Anar'ın kaleminden "yaşanmışlığa" dair alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:39
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Düşlere dokunmak mümkün olabilir mi ?

📕📘 Puslu Kıtalar Atlası l İhsan Oktay Anar

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Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti.

📕📘 Puslu Kıtalar Atlası l İhsan Oktay Anar

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Gerçek olan biri beni düşlüyor. O gerçek, ben ise bir düş oluyorum.

📕📘 Puslu Kıtalar Atlası l İhsan Oktay Anar

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Kaf Dağına varamasan bile hiç olmazsa evinden çıkıp kırlara açıl.

📕📘 Puslu Kıtalar Atlası l İhsan Oktay Anar

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Ben de düşünüyorum, dolayısıyla varım, ama kimim?

📕📘 Puslu Kıtalar Atlası l İhsan Oktay Anar

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