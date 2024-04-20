İhsan Oktay Anar'ın kaleminden yaşanmışlığa dair alıntılar
İhsan Oktay Anar'ın kaleminden yaşanmışlığa dair alıntılar
İhsan Oktay Anar, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir. Edebiyat dünyasına farklı bir soluk getiren eserleriyle tanınan Anar, özellikle tarihi ve mitolojik unsurları ustalıkla harmaladığı eserleriyle dikkat çeker. Kendine özgü anlatım tarzıyla okuyucularını sürükleyici bir yolculuğa çıkarır. Eserlerinde genellikle Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası İstanbul'un atmosferini yansıtan Anar'ın kaleminden "yaşanmışlığa" dair alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.04.2024
16:39
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:39