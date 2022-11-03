Huzur rehberliğinde İstanbul

📚 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri olan Huzur, Nuran'a derin aşk neticesinde onunla evlenmek isteyen Mümtaz'ın umutsuzluklar ve talihsizliklerle dolu yaşamını psikolojik tahlillerle anlatır.

📚 Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Tanpınar'ın kitap olarak basılan ilk romanı Huzur, İstanbul'un şehir kimliğini işlemiştir. Romanda İstanbullu olmanın tanımı ve kahramanlar üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Fethi Naci'ye göre 'Huzur', Türkçede yazılmış en iyi aşk romanıdır.

📚 Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin hazırladığı Huzur Haritaları ile birlikte roman satırlarının bizi götürdüğü semtlerde, Nuran ve Mümtaz'ın tanık olduğu güzelliklere fiziksel olarak da tanık olabilir, kitapta geçen mekan, sokak ve semtleri sırayla gezebilirsiniz.

📚 Huzur'daki İstanbul, Tarihi yarımada, Boğaz ve çevresi, Beyoğlu ve çevresi olarak üç kısıma ayırılabilir.

Tarihi yarımada Mümtaz'ın Nuran'dan ayrıldıktan sonra sıkıntılı zamanlarını geçirdiği yerdir. Bu yerlerin anlatılışında huzursuzluk ve hüzün vardır.

"Her şeyin kendi yüküyle ezildiği bu saatte apartman dairesinde geçirdiği dakikalar ruhunu sıkıyordu."

'Huzur'un müziği