Huzur rehberliğinde İstanbul
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en büyük eserlerinden biri olan Huzur'da İstanbul başlı başına bir karakter olarak karşımıza çıkar. Öyle ki şehir, Mümtaz ve Nuran'ın aşkından da ön plandadır. Roman karakterleri İstanbul'u yürüyerek gezerler. Fatih'ten Üsküdar'a kadar şehrin birçok semti, kendilerine has özellikleriyle anlatılır. Okuyucu da onlarla birlikte İstanbul yolculuğuna çıkar.
Giriş Tarihi: 03.11.2022
10:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2022
15:57
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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri olan Huzur, Nuran'a derin aşk neticesinde onunla evlenmek isteyen Mümtaz'ın umutsuzluklar ve talihsizliklerle dolu yaşamını psikolojik tahlillerle anlatır.
📚 Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Tanpınar'ın kitap olarak basılan ilk romanı Huzur, İstanbul'un şehir kimliğini işlemiştir. Romanda İstanbullu olmanın tanımı ve kahramanlar üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir.
Fethi Naci'ye göre 'Huzur', Türkçede yazılmış en iyi aşk romanıdır.
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Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin hazırladığı Huzur Haritaları ile birlikte roman satırlarının bizi götürdüğü semtlerde, Nuran ve Mümtaz'ın tanık olduğu güzelliklere fiziksel olarak da tanık olabilir, kitapta geçen mekan, sokak ve semtleri sırayla gezebilirsiniz.
📚 Huzur'daki İstanbul, Tarihi yarımada, Boğaz ve çevresi, Beyoğlu ve çevresi olarak üç kısıma ayırılabilir.
Tarihi yarımada Mümtaz'ın Nuran'dan ayrıldıktan sonra sıkıntılı zamanlarını geçirdiği yerdir. Bu yerlerin anlatılışında huzursuzluk ve hüzün vardır.
"Her şeyin kendi yüküyle ezildiği bu saatte apartman dairesinde geçirdiği dakikalar ruhunu sıkıyordu."
'Huzur'un müziği
📚 Boğaz'ın her iki yakası da Mümtaz Nuran'ın güzel anılarıyla kesişen yerlerdir.
İki karakter Boğaz'da birçok gezintiye çıkar, boğaz sularındaki ışık oyunları ve değişen havayla büyülenirler. Hem Mümtaz'ın çok sevdiği evi hem de Nuranların köşkü Boğaz'dadır. Mümtaz'ın en güzel günleri Boğaz ve çevresinde geçer.
"Her ikisi de kendi içlerinde bu saadetin bir nevi durgunluk içinde mumyalanmayı andırdığını müphem surette duyuyorlardı. Bu en güzel günlerinden biri olmuştu."
Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı…
📚 Romandaki en önemli mekanlardan biri de
Beyoğlu ve civarıdır. Burası dejenerasyonunun yaşandığı yerdir.
Mümtaz Taksim'de apartman dairesindeki evine bir türlü alışamaz. Suat'ın intiharıyla da Beyoğlu ve civarı kötü izlenimlerle anlatılır.
"Hamlesi yarı yolda kalmış bir Paris taklidiyle hayatımızın yoksulluğunu hatırlatır…"
İlginç bilgilerle Ahmet Hamdi Tanpınar
📚 Romanı elinize alarak Mümtaz ve Nuran'ın aşkına şahit olarak İstanbul'u gezebilirsiniz...
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Birinci Rota: Bu rota Beyazıt Camii, Beyazıt Meydanı, Küllük, Sahaflar, Çadırcılar, Bitpazarı, Bedesten, Kapalıçarşı, Nuruosmaniye, Mahmutpaşa, Eminönü, Yeni Cami güzergâhında tamamlanıyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 10 şiiri
Beyazıt Medyanı: "Evvela güvercinlere baktı. Sonra dayanamadı yem dağıttı…"
Sahaflar: "Mümtaz bu dükkana bakarken hiç farkında olmadan Mallerme'nin mısralarını hatırladı…"
Bit Pazarı: "Küçük dükkanların hemen her yanına bir yığın insan elbisesi, hazır hayat şekilleri, müstakil, dört taraflı kilitli tahliller...."
Mahmutpaşa: "Mahmutpaşa'nın çığlığı içine çıktığı zaman, bir mahzende cins bir şarapla olduktan sonra güneşe çıkanların izini görüyordu."
Ölümünden sonra müsveddelerinden düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar eseri