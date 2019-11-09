Hızlı okuma teknikleri nelerdir? Okuma hızı nasıl artar?
Hayatımıza her gün bir milyondan fazla sözcük dahil oluyor. Dergiler, gazeteler, afişler bir de zaman bulabilirsek okumak istediğimiz kitaplar… Bu kadar okunacak metin varken kısıtlı zaman diliminde olmamız bizi ya okumaktan soğutuyor ya da ertelediklerimiz altında ezilmemize sebebiyet veriyor. Peki, bu vakit darlığında hızlı ve anlaşılabilir şekilde okuma yapmak mümkün müdür? Hızlı okuma teknikleri nelerdir? Okuma hızı nasıl artar? Nasıl hızlı okunulur? İşte kolay yöntemlerle hızlı okuma teknikleri...
Giriş Tarihi: 09.11.2019
09:50
Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
09:06
Hızlı okuma diğer insanların dakikalar içerisinde okuduğu kelime sayısından çok daha fazlasını okuyarak diğer insanlardan daha iyi kavrayabilmek demektir.
Hızlı okuma ne değildir?
Hızlı okuma, beynin okuduğunuz sayfaların fotoğrafını çekip bu fotoğrafları eksiksiz hatırlaması değildir.
Okumanın amacı öğrenmektir. Tek başına hızlı okuma tekniğini öğrenmek hiçbir işe yaramaz.
Neden okuduğunuzun farkında olun
Okuma amacınızı güçlendirmek için, okuma tasarımlarını devreye sokmanız gerekir. Okuma amacınız ne kadar güçlü olursa, metne karşı olan odaklanmanız da bir o kadar artar. Dolayısıyla yüksek bir odaklanmayla okumak metinden alacağınız bilgileri ve detayları da etkiler. Düşük bir odaklanmayla okuduğunuz metinlerden alacağınız bilgiler de bir o kadar azalmakta ve metne karşı olan okuma isteğinizi de bir hayli etkilemektedir. Bu da metni okurken sık sık geri dönmenize, metni sonuna kadar okusanız da anladığınız bilgilerin sınırlı kalmasına sebep olur.
HIZLI OKUMA NE İŞE YARAR?
Hızlı okuma teknikleri egzersizlerle güçlendirilerek ve tekrar edilerek göze yeni bir okuma alışkanlığı kazandırılır, yeni okuma alışkanlığında gözün, beyne veri gönderme hızı arttırılır ve daha hızlı algılama gerçekleşmeye başlar, dolayısıyla eskisine oranla daha kısa sürede daha fazla kelime okumak mümkün olur. Yeni okuma alışkanlığı, zihin sesinden büyük oranda bağımsız gerçekleşir. Kelimeler eski okuma alışkanlığında olduğu gibi tek tek değil bloklar halinde görülür. Gözler satırlar üzerinde daha az durma ve sekme hareketi yaparak akıcı bir şekilde ilerler.
Beyne veri akışı hızlı olduğu için dışarıdaki etkenlerden daha az etkilenerek daha odaklı bir okuma gerçekleşir. Yüksek odakla ve hızlı bir şekilde okuma eylemi ile birlikte cümleler arasında daha rahat bütünlük kurulur, dolayısıyla okuyucu eskisine oranla okuduğu metnin örgüsünü daha rahat oluşturur ve daha iyi anlar. Rahat veri akışı sağlandığı için sıkılmadan ve dikkat dağılmadan uzun okumalar yapılabilir. Bütün bunlar okuyucunun okuma isteğini arttırır ve okuma alışkanlığının pekişmesini sağlar.
"Okumayı, günlük işlerinizin bir parçası haline getirirseniz çok daha hızlı ilerleme şansınız olacaktır."
Yapmanız gereken ilk şey kendinizi test etmek ve okuma becerinizi değerlendirmek. Bu, başlangıç okuma hızınızı ve okuduğunuzdan aklınızda ne kadar şey kaldığını belirlemek anlamına geliyor.