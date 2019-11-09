Hızlı okuma teknikleri nelerdir? Okuma hızı nasıl artar?

Okumanın amacı öğrenmektir. Tek başına hızlı okuma tekniğini öğrenmek hiçbir işe yaramaz.

Neden okuduğunuzun farkında olun

Okuma amacınızı güçlendirmek için, okuma tasarımlarını devreye sokmanız gerekir. Okuma amacınız ne kadar güçlü olursa, metne karşı olan odaklanmanız da bir o kadar artar. Dolayısıyla yüksek bir odaklanmayla okumak metinden alacağınız bilgileri ve detayları da etkiler. Düşük bir odaklanmayla okuduğunuz metinlerden alacağınız bilgiler de bir o kadar azalmakta ve metne karşı olan okuma isteğinizi de bir hayli etkilemektedir. Bu da metni okurken sık sık geri dönmenize, metni sonuna kadar okusanız da anladığınız bilgilerin sınırlı kalmasına sebep olur.