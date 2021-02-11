Muhit Kitap'tan okumanız gereken eserler
"Kendi insanımız, kendi edebiyatımız..." şiarıyla yola çıkan Muhit Kitap, milli hafızamızı temsil eden eserleri ve genç kalemleri aynı çatı altında buluşturuyor. Anadolu'nun vatan kılınmasında, şiirin hatırı sayılır bir payı olduğunu düşünen Muhit Kitap, ilk olarak şiir kitaplarıyla yayım hayatına başladı. Sizler için sanat ve edebiyata yeni bir soluk getiren Muhit Kitap'tan okumanız gereken eserleri derledik.
Giriş Tarihi: 11.02.2021
16:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
17:08
İnsan yalnızken daha dürüsttür Kalbin mutlaka ses olur sana, Anlarsın bir gün ulu dağlarda Bir nokta imiş koskoca ömür
İbrahim Tenekeci'nin son dört yılda yazdığı şiirlerin toplamından oluşuyor. Belki Başka Zaman, "Dinledim ömrümü aşkın sesinden" diyen şairin yeni çalışmaları da Muhit Kitap'tan yayınlanacak. Üç bölümden oluşan eserde yer alan şiirler ise şöyle: Hayatın Her Yeri, Soğutma Çalışmaları, Derbent, Uzak Sayılmaz, Beklenmedik Hüner, Güneşi Görünce Seviniyorsan, Belki Başka Zaman, Dönüp Bakınca, Kalan Ömrümde, Denizden Daha Derin, Kardeşim Nasıl?, Sultan Kuşları, Ölmüşsün Ama Değilsin Üzgün, Ey Güzel Yurdum.
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1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan İbrahim Tenekeci, ilk yazılarını gazetenin 'sizden gelenler' köşesinde yayınladı. Daha sonra birçok gazete ve edebiyat dergisinde editör ve köşe yazarlığı yaptı. 'Edebiyat' dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Tenekeci, aynı zamanda yakın bir tarihte yayın hayatına son veren İtibar dergisinin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin mutfağında bulundu.
İbrahim Tenekeci'nin, ilk kitabı Üç Köpük'ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçesi, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sayesinde 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü aldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.
İsmet Özel, Cemal Süreya, Edip Cansever, Steinbeck okumayı seven İbrahim Tenekeci, kendi şiirini şöyle tanımlıyor:
"Benim şiirimin yüzü hep sokağa dönüktür. Orada insanları görüsün, nefes alan kımıldayan, tartışan, kavga eden insanlar. Odaya kapanarak yazanlar da var ama oradaki suniliği hemen sezerim ben. Şiirimde numara çekmiyorum. Samimiyetin yanında orijinal olanı vermeye çalışıyorum."
İbrahim Tenekeci'nin Fikriyat'taki yazılarını okumak için tıklayın.
İbrahim Tenekeci'nin eserleri:
Görmeden Ölmek
Yüksek Kader Uçuş Denemeleri Son Düzlük Üç Köpük Öbür Divan Çorak Otlar Tekrar Selam Ederim Güzellik Uykusu Sürekli Kayıp Ağır Misafir Geldik Sayılır Giderken Söylenmiştir Belki Başka Zaman
KÜÇÜK SEVDALAR KOLEKSİYONU
Usta kalem
Senai Demirci, olgunluk dönemi eserleriyle Muhit Kitap'taki yerini aldı. Demirci'nin yayınlanan ilk kitabı, Küçük Sevdalar Koleksiyonu ismini taşıyor. Eser, An Sancısı, An Sonrası, An Çarşısı, An Aşısı olmak üzere dört bölümden oluşuyor.
Kitap, insanın parçadan bütüne olan yolculuğunu anlatıyor.
Senai Demirci eseri kaleme alış nedenini şöyle açıklar:
"Bazen beni marjinal gösteren küçük şeylere dair merakımın ürünü notlarımı paylaşmak istedim okuyucularımla. Ekmek kokusundan su şırıltısına, taşların katılığından saçların kıvrımına kadar onca detaya şiirlerden tanıklar tuttum. Herkesin hayatına sızmış detayların hikâyesini seslendirerek, yeni heyecanların ufkuna taşımaya çalıştım kalpleri. Bir yandan varlığın şiirsel akışını keşfederken, bir yandan insanın nesne ilişkilerine egemen olan psikolojik salınımları da dillendirmek istedim."
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11 Kasım 1963'te Samsun'da doğdu. Gençliği zor sorulara cevap aramakla geçti. Sonra zor cevapların sorularını sormayı öğrendi. Kolay cevapları sevmedi. Ayakkabı çırağı olarak çalıştı. Çokça ayakkabı parlattı. Dağlarda inek çobanlığı yaptı. Karıncalarla söyleşti, ağustos böceklerini dinledi, derelerin çağıltısına refakat etti, kiraz ağaçlarına tırmandı, zehirsiz mantar aradı ve buldu.
Annesiz büyüdü. Canı yanmışları çok sevdi. Mürekkebini kalbinden akıtan yazarları okudu. Kemalettin Tuğcu okurken uyuyakaldığı olurdu. "Doktor olacaksın" diyen büyükannelerine sözünü tuttu.
Tıp fakültesinde öğrencilik yaptığı sıralar, dayanılması en kolay ağrının başkasının ağrısı olduğunu fark etti. Başkalarının ağrısının da dayanılmaz bulduğunda insan olacağını öğrendi.
Bir yandan kemikleri ve kasları ezberleyip kalp ve damar yollarında yürürken, insan ruhunun loş labirentlerinde kulak vermeyi denedi. Yazmaya başladı. İdeali yazar olmaktı. Kelimelerin gönlünü almak için, görünenlerin sıradanlığını kırmak için heceler biriktirdi. İnsanın derinliklerinin korkulu da olsa güzel olduğunu gördü. Halen psikoterapist olarak çalışıyor. İnsanın iç acılarının toplamını öğrenmeye çalışıyor. Hayat ve insan karşısında acemi ve amatör olmayı tercih ediyor. Her bir şiirin dizi dibinde durup hatırını sormayı seviyor.
Çocukluğumdan kalan heves dünyaya misafir Yeni insanlara tanışmaya ürker gibi Uzağım kendimin münzevi sabahlarına Reddedildiğim kasabadan bir mektup Selam söylüyor mahrum bırakılmış sevgiler Mühürlü geçmişte aşınmış gizli bir hayal
Muhit Kitap, genç isimlerin ilk eserlerini okuyucuyla buluşturmaya devam ediyor. Şiirde gelecek vaat eden Tayfun Doğan'ın ilk şiir kitabı Dünyaya Misafir, kitapçılardaki yerini aldı.
Tayfun Doğan, eserinde
17 şiire yer verdi:
Bir Sakinlikte Yorulmak, Avludaki Çocuk, Sokağın Ortasındaki Sen, Kendinden Uzakta Yaşamak, Bir Bakışlık Nefes, Çıkar Yol, Dünyaya Misafir, Kusurlu Hatıralar, Hayat Aksanı, İhbar, Kül Rengi Saatler, İntiharlı Duygular, Kırılgan Heves, Uzak Ülke, Hep Aynı Rüya, Mütemadiyen Beklentiler İçerisindeyim.
Tayfun Doğan kimdir?
Tayfun Doğan, 1991 Malatya doğumludur. Şiirleri
Mahalle Mektebi, İzdiham, İtibar ve Muhit dergilerinde yayımlandı. İstanbul'da yaşıyor. Dünyaya Misafir ilk kitabıdır.
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