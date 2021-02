Muhit Kitap'tan okumanız gereken eserler

Usta kalem Senai Demirci, olgunluk dönemi eserleriyle Muhit Kitap'taki yerini aldı. Demirci'nin yayınlanan ilk kitabı, Küçük Sevdalar Koleksiyonu ismini taşıyor. Eser, An Sancısı, An Sonrası, An Çarşısı, An Aşısı olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

Kitap, insanın parçadan bütüne olan yolculuğunu anlatıyor.

Senai Demirci eseri kaleme alış nedenini şöyle açıklar: "Bazen beni marjinal gösteren küçük şeylere dair merakımın ürünü notlarımı paylaşmak istedim okuyucularımla. Ekmek kokusundan su şırıltısına, taşların katılığından saçların kıvrımına kadar onca detaya şiirlerden tanıklar tuttum. Herkesin hayatına sızmış detayların hikâyesini seslendirerek, yeni heyecanların ufkuna taşımaya çalıştım kalpleri. Bir yandan varlığın şiirsel akışını keşfederken, bir yandan insanın nesne ilişkilerine egemen olan psikolojik salınımları da dillendirmek istedim."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın