Muhit Kitap'tan okumanız gereken eserler

1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan İbrahim Tenekeci, ilk yazılarını gazetenin 'sizden gelenler' köşesinde yayınladı. Daha sonra birçok gazete ve edebiyat dergisinde editör ve köşe yazarlığı yaptı. 'Edebiyat' dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Tenekeci, aynı zamanda yakın bir tarihte yayın hayatına son veren İtibar dergisinin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin mutfağında bulundu.

İbrahim Tenekeci'nin, ilk kitabı Üç Köpük'ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçesi, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sayesinde 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü aldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

İsmet Özel, Cemal Süreya, Edip Cansever, Steinbeck okumayı seven İbrahim Tenekeci, kendi şiirini şöyle tanımlıyor:

"Benim şiirimin yüzü hep sokağa dönüktür. Orada insanları görüsün, nefes alan kımıldayan, tartışan, kavga eden insanlar. Odaya kapanarak yazanlar da var ama oradaki suniliği hemen sezerim ben. Şiirimde numara çekmiyorum. Samimiyetin yanında orijinal olanı vermeye çalışıyorum."

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İbrahim Tenekeci'nin eserleri: