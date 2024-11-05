Hafız-ı Şirazi'nin divanından mısralar

Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen Hafız-ı Şirazi, henüz öğrencilik yıllarında önemli bir şair olarak ismini duyurmaya başlamıştı. Şiir vadisinin usta ismi Şirazi, kaleme aldığı gazellerle İslam coğrafyasında büyük bir şöhrete ulaşmıştı. Fars edebiyatında gazel denilince akla ilk olarak Şirazi'nin gelmesi büyük bir geleneği zirveye çıkarmasıyla yakından ilişkiliydi. Sizler için Hafız-ı Şirazi'nin divanından mısraları bir araya getirdik.