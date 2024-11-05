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Hafız-ı Şirazi'nin divanından mısralar

Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen Hafız-ı Şirazi, henüz öğrencilik yıllarında önemli bir şair olarak ismini duyurmaya başlamıştı. Şiir vadisinin usta ismi Şirazi, kaleme aldığı gazellerle İslam coğrafyasında büyük bir şöhrete ulaşmıştı. Fars edebiyatında gazel denilince akla ilk olarak Şirazi'nin gelmesi büyük bir geleneği zirveye çıkarmasıyla yakından ilişkiliydi. Sizler için Hafız-ı Şirazi'nin divanından mısraları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:44
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Uzattım lafı, ümidim var ama
Af örtüsü çekersin bu maceraya

Hafız-ı Şirazi

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Kim ki önce bakınır, sonra yola koyulur
Bütün sıfatlarla ömürden nasibini alır

Hafız-ı Şirazi

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Sabit dağa dert mi her halükarda
Dalgalar deniz gibi kabarsa?

Hafız-ı Şirazi

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Hafız, at hırkayı sırtından; belki kavuşursun felaha
İkiyüzlülük, keramet hırkasından ateş çıkıyor havaya

Hafız-ı Şirazi

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Gece karanlık, dalgalar korkutucu, girdap ürkütüyor
Sahilde yaşayanların nasıl haberi olur halimizden?

Hafız-ı Şirazi

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