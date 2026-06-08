Güçlü şiirlerin tevazu ehli şairi: Cahit Zarifoğlu

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◾ Zarifoğlu, Niyazi Bey ile Şerife Hanım'ın oğlu olarak 1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Hayata gözlerini Ankara'da açmasına ve bir süre de bu şehirde yaşamasına rağmen kendini daima Kahramanmaraşlı olarak tanıttı. Bunda atalarının üç asır önce Kafkasya'dan Maraş'a göçmeleri ve Zarifoğlu'nun lise yıllarını da Maraş'ta geçirmesi etkili oldu.

◾ Kafkasyalı Zarif soyundan gelen Cahit Zarifoğlu, okula başlamadan önce okuma-yazmayı, resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı annesi, anneannesi ve mahalle hocalarından öğrendi. Şanlıurfa'da başladığı ilköğrenimini, 1951'de Kahramanmaraş'ta tamamlayan Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarını Silvan, Baykan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçirdi.

◾ Zarifoğlu, lise son sınıfta edebiyat ve matematik derslerinden bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı liseyi ancak 1961'de tamamladı. Kahramanmaraş'a dönerek kısa süre vekil öğretmenlik yapan usta yazar, bir gazetede çalışmaya başladı ve bu dönemde ilk şiirleri ile denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yer aldı.