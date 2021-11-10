George Orwell'ın Neden Yazıyorum kitabından 15 alıntı

"O zamanlar kitap yazmak istediğim söylenebilirse, ne tür kitaplar yazmak istediğim ortadaydı: mutsuz sonları olan, ayrıntılı tasvirler, çarpıcı tasvirler ve sözcüklerin bir ölçüde kendi sesleri uğruna kullanıldığı ağdalı pasajlarla dolu muazzam natüralist romanlar yazmak istiyordum."

George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-9)

◾ George Orwell, 1933 yılında ilk olarak "Paris ve Londra'da Beş Parasız" adlı kitabını yayımlar. Ailesini utandırmama düşüncesiyle ismini George Orwell olarak okuyucuya tanıtır.

George Orwell'dan beş parasızlığın felsefesine dair 25 alıntı