George Orwell'ın Neden Yazıyorum kitabından 15 alıntı
George Orwell, romanları kadar düz yazılarıyla da tanınan bir yazar... Deneme türünde kaleme aldığı "Neden Yazıyorum" isimli eserinde, yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından bahsediyor. Kitapta yer alan makaleler, Orwell'ın edebiyat anlayışı ve dünya görüşü hakkında bize bilgi veriyor. Genel kültür için oldukça faydalı olan bu derlemedeki yazılar, 1984'ün yazılma nedenlerini görmemiz açısından da oldukça önemli... Peki, George Orwell kimdir? George Orwell'ın eserleri nelerdir? George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayımlanmıştır? George Orwell'ın "Neden Yazıyorum" kitabından 15 alıntı...
Giriş Tarihi: 10.11.2021
18:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
18:41
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-7)
"Oldukça erken bir yaşta, belki beş ya da altı yaşından itibaren büyüyünce yazar olmam gerektiğini biliyordum. On yedi ile yirmi dört yaşlarım arasında bu fikirden caymaya çalıştıysam da, bunu yaparken esas doğama zulmettiğimin ve er ya da geç yola gelip kitap yazmam gerekeceğinin farkındaydım."
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-7)
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George Orwell kimdir?
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George Orwell, 25 Haziran 1903 tarihinde Hindistan'da doğdu. George Orwell ismiyle tanıdığımız yazarın gerçek adı Eric Arthur Blair'dir.
◾ Kız kardeşinin doğumundan sonra annesi ile İngiltere'ye dönen yazar, babasını Hindistan'da bırakır ve onu ara sıra ziyaret eder.
◾ Babasıyla arasında pek fazla bir bağ olmadığı için yazar, baba - oğul sevgisini tadamaz.
George Orwell'ın Daralma kitabından alıntılar
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-7)
"Sanırım edebiyat tutkum ta en baştan beri dışlanmış ve küçümsenmiş olma hisleriyle birlikte ilerliyordu."
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-7)
◾ George Orwell,
ilk edebi eserini 11 yaşlarında yerel bir gazetede yayımlar. İngiltere'de yatılı bir okulda okur. Daha sonra çalışmalarına devam etmek üzere iki kolejin bursunu kazanır.
◾ 1922 yılında Hindistan İmparatorluk Polis Teşkilatı'na katılır. 15 yıl görev yaptıktan sonra görevinden istifa edip yazar olmak için İngiltere'ye döner.
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-9)
"O zamanlar kitap yazmak istediğim söylenebilirse, ne tür kitaplar yazmak istediğim ortadaydı: mutsuz sonları olan, ayrıntılı tasvirler, çarpıcı tasvirler ve sözcüklerin bir ölçüde kendi sesleri uğruna kullanıldığı ağdalı pasajlarla dolu muazzam natüralist romanlar yazmak istiyordum."
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-9)
◾ George Orwell, 1933 yılında ilk olarak
"Paris ve Londra'da Beş Parasız" adlı kitabını yayımlar. Ailesini utandırmama düşüncesiyle ismini George Orwell olarak okuyucuya tanıtır.
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George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-14)
"Kitap yazmaya koyulduğumda, kendime, ''bir sanat eseri üreteceğim,'' demiyorum. Yazmak istiyorum, çünkü ortaya çıkarmak istediğim bir yalan, dikkat çekmek istediğim bir olgu var ve başlangıçtaki kaygım, sesimi duyurmak."
George Orwell, Neden Yazıyorum (sf-14)
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Hayvan Çiftliği kitabı yazara büyük beğeni ve maddi imkân sağlamıştır. Bir diğer eseri olan 1984 isimli kitabı, yazara daha büyük bir başarı getirir.
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