Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan hayali dedektif Sherlock Holmes'un bugüne kadar en fazla sinema uyarlaması yapılan kitap kahramanı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da II. Abdülhamid'in sıkı bir Sherlock hayranı olduğunu? Sizler için gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntıyı derledik.