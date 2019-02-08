Arama

Menu

Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan hayali dedektif Sherlock Holmes'un bugüne kadar en fazla sinema uyarlaması yapılan kitap kahramanı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da II. Abdülhamid'in sıkı bir Sherlock hayranı olduğunu? Sizler için gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 13:25
  • 1
  • 33
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

"Bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin görebileceği bir yere koymaktır."

  • 2
  • 33
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

"Gerçeğin her türlüsü, şüpheden daha iyidir."

  • 3
  • 33
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

"Kanunun diğer tarafında yer alsaydım, en başarılı suçlu ben olurdum."

  • 4
  • 33
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

"Dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmek işime yaramıyorsa, neden bu bilgiyi kafamda tutayım ki?"

  • 5
  • 33
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmes'dan 33 alıntı
Gelmiş geçmiş en ünlü dedektif Sherlock Holmesdan 33 alıntı

''Bir sihirbaz, numarasının sırrını açıklarsa hiç itibar göremez.''

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Spor İslam Dünyası Ekonomi Genel Siyaset Kültür-Sanat İslam Sağlık Galeri Fikriyat TV Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN