2022'nin en çok okunan kitabı: Gece Yarısı Kütüphanesi

Her yıl yeni eserlerin yayınlandığı yayıncılık dünyası durmak bilmeksizin büyümeye devam ediyor. Matt Haig'in kaleme aldığı Gece Yarısı Kütüphanesi 2022 senesinde en çok satılan ve okunan kitap oldu. Hayttan sıkılan bir karakterin kendisini gece yarısı kütüphanesinde bulmasıyla başlayan macera ruhi ve içsel sorgulamaları içinde barındırıyor. Gece Yarısı Kütüphanesi özeti, konusu, kaç sayfa olduğu, yorumları ile okuyucuları fantastik bir dünyaya davet ediyor. Gece Yarısı Kütüphanesi'nin konusunu, içeriğini, kaç sayfa olduğunu, mesajını merak eden tüm okurlar için kitaptan önemli alıntılar derledik.