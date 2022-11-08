Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri: Anlamlı, En Güzel Faruk Nafiz Çamlıbel Sözleri ve Alıntıları
Edebiyatımızın büyük şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel, sanatçı kişiliğinin yanında iyi bir birey ve öğretici bir muallimdi. Halkla bütünleşmek için Anadolu'ya yönelen Çamlıbel, Anadolu'nun doğal meselelerini şiire taşıdı. Faruk Nafiz Çamlıbel şiirleri, sözleri, alıntıları ile günümüze dek adını taşıdı. Sizler için Faruk Nafiz Çamlıbel'in en güzel, manalı; sözleri, alıntıları, şiirlerini derledik.
Giriş Tarihi: 08.11.2022
13:26
Zafer Türküsü
Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer, göz yummadan koşarda gider. Bayrağa kanının alı çalmayan Gözyaşı boşana boşana gider! Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerefli ölüler şanlı Yurt için döğüşen başı dumanlı Her zaman bu sandan, o sana gider.
Faruk Nafiz Çamlıbel
Alçıdan Heykel
Tanıştığım günden beri enginle
Bir taşın üstünde hayale daldım. Bulacaksın koymuş gibi elinle, Ben nerde doğmuşsam o yerde kaldım. Kimi esti başucumdan yel gibi, Kimi sızdı bir toprağa sel gibi... Yalnız ben, alçıdan bir heykel gibi Sonsuzluğu dinlemekten tat aldım. Ses topladım, renk topladım derinden, Geniş his ve hayal bahçelerinden... Fakat artık en görünmez yerinden, Yaralanmış bir kap gibi boşaldım.
Faruk Nafiz Çamlıbel
Allahaısmarladık
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın,
Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git... Bir yarın göçtüğünü,çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git! Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı Andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı Çağlayansız yamaçlar,suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz: Benim kadar titremez hiç bir yiğit oğluna, Hiç bir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, Alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü Daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü: Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü,çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!
Faruk Nafiz Çamlıbel
Bağ Bozumu
Kuytu ormanları, tenhâ bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı. İnce dallar kırık, yapraklar sarı, Geçmiş bu yoldan da, belli sonbahar. Duyulur bir ayak sesi gizlice Hâlî bahçelerden rüzgâr esince: Geçen bir yolcu mu, yoksa her gece Yollarda beklenen bir kadın mı var?
Faruk Nafiz Çamlıbel
Bizim Memleket
İçimden tanırım ben o illeri
Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar Şirin'e hayran olurlar Dökülür köpüklü sular yarından Baharlar yaratır kışın karında İçenler sihirli pınarlarında Şöyle bir silkinir ceylan olurlar Başı boş kırlara salar tayını Elinden düşürmez okla yayını Aklına getirmez zafer payını Memleket yolunda kurban olurlar
Faruk Nafiz Çamlıbel