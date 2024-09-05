Eylül hakkında 10 anlamlı söz

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"Biraz önce önemli bir hususa değindiniz, bir yaprağın sarardığını çocuklar görmeli dediniz. Eylül ayı geldiği zaman yavaş yavaş yapraklar sararmaya başlar. Bu sararma kasım ayı sonuna kadar devam eder ve bütün yapraklar dökülür. Bu "Mümit" isminin bir tecellisidir. Hayatın ve ölümün sahibi artık ölümü gündeme getirir. Çocuk bununla büyürse, ölümle dost olur. Ölümü bir realite olarak kabul eder, ölümle beraber yaşamayı öğrenir. "

Dem Bu Demdir Saat Bu Saat, Kemal Sayar