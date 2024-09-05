Eylül hakkında 10 anlamlı söz
Eylül, güzün başlangıcı olarak yapraklarını dökmeye başladı. Eylül ayı, insanların zihninde bir yenilenme, tefekkür ayıdır. Bu bahar ayını heyecanla bekleyenler için Eylül ayı hakkında anlamlı sözler derledik. İşte Eylül hakkında hazırladığımız 10 anlamlı söz...
Giriş Tarihi: 05.09.2024
15:20
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Eylül kendine tabiatta ilk ümitsizlik ayı, faniliği ilk duyma ayı, ilk faydasız ve elim mücadele arzusu gibi, hayatın ne olduğunu anlayıp habersiz geçen güzel mazinin hasretiyle ilk boyun bükülen ay gibi göründü.
Eylül, Mehmet Rauf
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"Artık eylüldeyiz, öğleden sonraları gri ve hüzünlü."
Frida Kahlo, Rauda Jamis
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"Biraz önce önemli bir hususa değindiniz, bir yaprağın sarardığını çocuklar görmeli dediniz. Eylül ayı geldiği zaman yavaş yavaş yapraklar sararmaya başlar. Bu sararma kasım ayı sonuna kadar devam eder ve bütün yapraklar dökülür. Bu "Mümit" isminin bir tecellisidir. Hayatın ve ölümün sahibi artık ölümü gündeme getirir. Çocuk bununla büyürse, ölümle dost olur. Ölümü bir realite olarak kabul eder, ölümle beraber yaşamayı öğrenir. "
Dem Bu Demdir Saat Bu Saat, Kemal Sayar
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"Eylül, güzün başlangıcı olmasından dolayı sükûnet ayı olarak belirir zihnimizde. Hayata dair her şeyin heyecanın, neşesini ve canlılığını kaybettiğini düşünürüz bu ayda. Ağaçların, ormanların, çimenlerin, hüzün tonlarını kuşanması bize ayrılığı, yalnızlığı hatta ölümü hatırlatır. Solan ve sararan yapraklar sanki saçımızdaki aklar; dalından süzülerek yere düşen yapraklar da gerçekleşmeyen hayallerimizdir."
İnsan Mevsimi, Erol Erdoğan
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" 1922 yılında Eylül ayı başlarında Yunanlılar giderayak burayı yaktılar. Yaşlı adamlar 'Her mahalleden eli silahlı bir tek erkek çıksaydı yanmazdı burası' derler."
Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan