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Edebiyatımızın velut ismi Peyami Safa'dan alıntılar

Zihniyet karmaşasının hakim olduğu bir fikir coğrafyasında kaleme aldığı eserler ile öncü olan Peyami Safa, Türk edebiyatının en velut kalemlerindendir. Eserlerinde işlediği zor konular ve meramını ifade etmede kullandığı güçlü kurgusal karakterler sayesinde okuyucusuyla arasında kuvvetli bir iletişim kuran yazar, bugün dahi en çok okunan romancılarımızdan biri. Sizin için edebiyatımızın müstesna ismi Peyami Safa'dan alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:27
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Mektebin kütüphanesi benim için sınıflarından daha faydalı oluyordu.

Peyami Safa

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Artık yalnızım, yalnız, yalnız... Ucu bucağı görünmeyen Okyanusların karanlık dalgaları üzerinde âvâre yüzen bir çöp gibi yalnız...

Peyami Safa

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Kendimizi kaybetmiştik, sen ikimizi de buldun.

Peyami Safa

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Izdırabın verdiği intibah zamanlarında, kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.

Peyami Safa

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Eski ve yırtık ve pis iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak istiyorum.

Peyami Safa

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