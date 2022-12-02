Edebiyatımızın velut ismi Peyami Safa'dan alıntılar

Zihniyet karmaşasının hakim olduğu bir fikir coğrafyasında kaleme aldığı eserler ile öncü olan Peyami Safa, Türk edebiyatının en velut kalemlerindendir. Eserlerinde işlediği zor konular ve meramını ifade etmede kullandığı güçlü kurgusal karakterler sayesinde okuyucusuyla arasında kuvvetli bir iletişim kuran yazar, bugün dahi en çok okunan romancılarımızdan biri. Sizin için edebiyatımızın müstesna ismi Peyami Safa'dan alıntıları bir araya getirdik.