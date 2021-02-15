Edebiyatımızdaki Çamlıca esintileri
Kar yağışının beyaz bir örtüyle İstanbul'u kapladığı günlerde, en çok merak ettiğimiz ve bulunmak istediğimiz mekanlardan biri, Çamlıca Tepesi'dir. Lapa lapa yağan karın Çamlıca'da ortaya çıkardığı manzaralar, eşsiz bir tablo gibi seyredilmeyi bekler. Peki, dillere destan güzeliği ve manzarasıyla şiirlere, romanlara konu olan Çamlıca edebiyatımızda nasıl yer aldı? Çamlıca'nın Tanzimat ile beraber değişen silueti; toplumsal ve kültürel hangi durumların habercisiydi?
Giriş Tarihi: 15.02.2021
17:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
18:45
"ÇAMLICA'DA YERDEDİR GÖKLERİN DERİNLİĞİ"
📌 Her mevsim farklı bir güzelliğe haiz olan
Çamlıca, Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi göklerin derinliğini yüklenmiş gibidir.
"Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği. "
➡ Üsküdar'ın doğusunda yer alan Çamlıca İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında gelir. Çamlıca denilen alanı kapsayan
Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri ile Bülbülderesi, Setbaşı, Fıstıkağacı, İcadiye, Bağlarbaşı, Altunizade, Millet Bahçe ve Kısıklı semtleri, tarih boyunca gezinti ve mesire yerleri olarak halk tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle tercih edilmiştir.
Edebiyatçılarımızın eserlerindeki İstanbul mekanları
İKİNCİ MAHMUD'UN ÇAMLICA SEVGİSİ
📌 Şehrin karmaşasından uzaklaşıp en güzide semtinde soluklanmak düşüncesi yalnızca günümüze özgü bir arayış mı dersiniz?
İkinci Mahmud'un Çamlıca'ya duyduğu özlemi anlattığı şarkısı dahi sorumuzu olumsuz yanıtlamaya yetiyor…
"Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim Yârın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim Reddetme sakın bu sözümü Şâh-ı levendim Yârın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim Rahat mı olur anda iken cümle ahibbâ İster ki gönül zevk idelim biz bize tenhâ Bir gün de Fenerbağçesi'ne gitmeli amma Yârın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim Va'd itmiş idin bendene ey kân-ı mürüvvet Bir gün idelim gizlice bir seyre azimet Ağyara duyurduk bugün olmaz ise elbet Yârın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim Ol cây-i muallâda kurub bezm-i meyane Gül devrini seyr itdirelim fasl-ı hazâne Beyhude yere gün geçirüb bulma bahane Yârın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim."
📌 Muhatabını Çamlıca'nın bahar mevsimlerindeki güzelliklerini seyretmeye davet eden
İkinci Mahmud, vakit kaybetmeden Çamlıca'ya gitme isteğini dile getirir.
➡ İkinci Mahmud'un yaşamında Çamlıca'nın özel bir yeri vardı. Sultan, şarkısına da konu ettiği Çamlıca'ya sık sık gelir ve ablası Esma Sultan'ın Kısıklı'da bulunan sarayında dinlenirdi. Hatta öyle ki
Sultan, son nefesini bu sarayda, Çamlıca "esintileri"nde vermişti.
İKİNCİ MAHMUD KİMDİR?
OSMANLI SOSYAL HAYATINDA YENİ BİR ÇAMLICA MODASI
📌 19. yüzyıldan itibaren hanedanın Çamlıca'ya ilgi göstermesi, yeni bir
"moda"yı da ortaya çıkardı. Bazı hükümdarların av için Çamlıca'yı tercih etmesi ve bunun yanında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra güvenli ortamların tercih edilmesi bölgeye bir canlılık kazandırmıştı.
➡ İstanbul sokaklarında arabanın yaygınlaşması, Çamlıca'yı daha "ulaşılabilir" hale getirdi. Araba artık bir araç değil, sosyal hayattaki değişimin gözlemlenebildiği en önemli mekanlardan biriydi. İstanbul yazılarıyla tanınan Çelik Gülersoy, "Çamlıca'dan Bakışlar" isimli eserinde;
şeklinde açıklıyordu. "Atla, öküzle, mandayla çekilen bu süslü kutuların, İstanbul halkını yakınlaştırdığı ilk ve önemli yer, Çamlıca olmuştur."
📌Çamlıca'nın sosyal hayatta bir "moda" mekan haline gelmesine ve "şairane" havasına edebiyatçılarımız da kayıtsız kalamamış, söz gelimi Çamlıca'yı eserlerinde "yeniden" tasvir etmişlerdir.
Gelin o halde edebiyatın Çamlıca'sına doğru bir yolculuk yapalım…
➡ Tanzimat, Çamlıca'nın edebi metinlerde en çok karşımıza çıktığı dönemlerden biridir. Çamlıca,
ile edebi eserlere konu olmuştur. zengin tarihi, doğal güzellikleri ve dünya üzerindeki "biricikliği"