Edebiyatımızdaki Çamlıca esintileri

📌 Her mevsim farklı bir güzelliğe haiz olan Çamlıca, Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi göklerin derinliğini yüklenmiş gibidir.

"Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;

Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği. "

➡ Üsküdar'ın doğusunda yer alan Çamlıca İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında gelir. Çamlıca denilen alanı kapsayan Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri ile Bülbülderesi, Setbaşı, Fıstıkağacı, İcadiye, Bağlarbaşı, Altunizade, Millet Bahçe ve Kısıklı semtleri, tarih boyunca gezinti ve mesire yerleri olarak halk tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle tercih edilmiştir.