Edebiyatımıza matemin yansıması: Maktel-i Hüseyin

◾ Muharrem ayının onuncu günü İslam tarihinin en acı olaylarından biri yaşandı. Peygamber Efendimizin (SAV) "Hasan ile Hüseyin'i seven kesinlikle beni sevmiş olur. Onlara buğzeden ise bana buğzetmiş olur!" buyurduğu ve gözünden sakındığı torunu Hz. Hüseyin 72 yakını ile birlikte, bugün Irak sınırları içinde kalan Kerbela şehrinde haince şehit edildi.

◾ Bu facia tüm Müslüman âleminde derin yaralar açtı. Yazılan mersiyeler ile yaşan acı yüzyıllar boyunca canlı kaldı.

Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?