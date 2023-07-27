Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?
Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?
1343 yıl önce gerçekleşen, Resullullah'ın (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in (RA) ve yanındakilerin şehit edildiği Kerbela hadisesi İslam tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Yezid b. Muaviye'nin halife olması sonrası yanındakilerle beraber Kufe'yte hareket eden Hz. Hüseyin burada ihanete uğrayarak, şehit edilir. Peki Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 27.07.2023
17:05
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
17:15