Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?

🔸 10 Muharrem'in gelmesiyle "Kerbela nedir, Kerbela'da ne oldu" gibi soruların cevapları daha çok araştırılmaya başlıyor. Hem Aşure günü hem de Hz. Hüseyin'in (RA) şehit edildiği gün olan 10 Muharrem Kerbela olayını her yönü ile araştırdık. İşte Hz. Hüseyin nasıl şehit oldu sorusunun ve Kerbela'da yaşananların cevabı...