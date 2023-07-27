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Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?

1343 yıl önce gerçekleşen, Resullullah'ın (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in (RA) ve yanındakilerin şehit edildiği Kerbela hadisesi İslam tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Yezid b. Muaviye'nin halife olması sonrası yanındakilerle beraber Kufe'yte hareket eden Hz. Hüseyin burada ihanete uğrayarak, şehit edilir. Peki Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir ve nasıl oldu?

Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 17:15
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🔸 10 Muharrem'in gelmesiyle "Kerbela nedir, Kerbela'da ne oldu" gibi soruların cevapları daha çok araştırılmaya başlıyor. Hem Aşure günü hem de Hz. Hüseyin'in (RA) şehit edildiği gün olan 10 Muharrem Kerbela olayını her yönü ile araştırdık. İşte Hz. Hüseyin nasıl şehit oldu sorusunun ve Kerbela'da yaşananların cevabı...

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🔸 İslam tarihinin en önemli olaylarından olan Resul-i Ekrem'in (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in (RA) katledilmesi olayı Kerbela hadisesi, Müslümanların yüreğinde sönmeyen bir ateş gibidir.

🔸 Hicri 61. yılın Muharrem ayının 10. günü gerçekleşen bu elim hadisenin yankıları günümüzde de görülmekte ve hissedilmektedir.

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🔸 İkinci Emevi halifesi olan Yezid b. Muaviye'nin emri doğrultusunda gerçekleşen Kerbela hadisesi; asırlar boyunca dinmeyecek, sürekli kanayacak bir yara oldu.

🔸 Muaviye b. Ebu Süfyan'ın ölümünün ardından halife olarak ilan edilen Yezid'e Hz. Hüseyin (RA) ve Abdullah b. Zübeyr (RA) biat etmedi.

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🔸 Öncelikle Mekke'ye giden Hz. Hüseyin (RA) ve ailesi burada Kufe ehlinden bir mektup aldılar. Bu mektupta Kufeliler, biat etmek için Hz. Hüseyin'i (RA) şehre davet ediyorlardı.

🔸 Lakin hakikat böyle değildi. Hz. Hüseyin'i (RA) Kufe'ye davet edenler sonrasında Emevi kuvvetlerine katılarak Hz. Hüseyin'in (RA) karşısında olacaklardı.

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🔸 Hz. Hüseyin (RA), Müslim b. Akil'i Kufe'ye göndererek kendisi için biat toplamasını istedi. Bu süreçte yirmi bine yakın kişi Hz. Hüseyin'e (RA) biat etti.

🔸 Lakin bu kişilerin bir kısmı Kerbela'da Hz. Hüseyin'in (RA) karşısında olurken geri kalanlar ise bu vahşet karşısında sessiz kalmayı tercih ettiler.

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