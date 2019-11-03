Edebiyat kahvehanelerinde yetişen yazarlar
Bir dönemin akademisi olan edebiyat kahvehaneleri, Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi önemli yazarın bir araya geldiği mekanlardı. Şairler burada şiirlerini yazar, yazarlar da buradaki atmosferden ilham alırdı. Ünlü edebiyatçıların tanışmalarına vesile olan edebiyat kahvehanelerinin usta kalemlerin yazarlık kariyerlerinde ve anılarında büyük önemi vardı. Peki, hangi yazar hangi edebiyat kahvehanesine giderdi?
Giriş Tarihi: 03.11.2019
16:22
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
09:14
Kahvehaneler, ortaya çıktıkları günden bu yana insanların toplanma, görüşme, karar alma, görüş alışverişinde bulunma gibi misyonlar üstlendi. Bazı edebiyatçı kahvehaneleri var ki onlar usta kalemlerin yazarlık kariyerlerinde ve anılarında büyük önemi vardı.
Reşat Nuri Güntekin, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra, Peyami Safa, Cahit Sıtkı Tarancı gibi edebiyatımızda derin iz bırakmış olan yazar ve şairler, edebiyatçı kahvehanelerinde yetişen ve bu kahvehanelerde gençlerin yetişmesine vesile olan isimlerden bazılarıydı.
Küllük Kahvesi, Bayezid Cami'nin Beyazıt'a bakan kapalı kapısı önüne yerleştirilmiş, üstü mermer masalarla, bahçeyi ortasından ikiye bölen dar yolun öbür yanındaki, önü tümüyle cam, tek katlı, limonluk benzeri bir yapıydı.
Bayezid Cami'nin güneye bakan ağaçlıklı, kuytu, serin bir kısmında yer alan Küllük Kahvesi bütün sanatçı, edebiyatçı ve bilgin kimselerin önce yemek yedikleri sonra da çay, kahve içip birbirleriyle konuşup tartıştıkları bir edebî mahfil hâline gelmişti.
Beyazıt Camii'nin Kapalıçarşı'ya bakan tarafında yer alan bu mekâna en çok rağbet edenler şairler, romancılar, gazeteciler ve hikâyecilerdi.
1936 yılında,
soğuk bir Aralık günü dört hamalın omuzladığı çıplak bir tabutta Beyazıt'a getirilen Mehmed Âkif'in cenazesinin Küllük Kahvesi'ndeki üniversiteli gençler tarafından fark edildiği ve tabutun üzerine Emin Efendi Lokantası'ndan alınan bayrağın örtüldüğü söylenir.
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Küllük Kahvesi'nin müdavimlerinden olan Tarık Buğra, bir yazısında burayı şu sözlerle anlatır: "B
u bir kahvedir; Beyazıt'ta meydanın sağ tarafında, içerlek bir şey. Oraya, Küllük derler. Küllük'ün geniş bir bahçesi, bahçesinde de yaşlı ıhlamur ağaçları, dalyan boylu akasya ve kestane ağaçları vardır"
Birçok üniversite değiştiren Tarık Buğra, hiç birini bitiremedi. Küllük Kahvesi'ni bir üniversite gibi gören Buğra, "
Ben Küllük'ten mezun oldum." demişti.
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Onun Küllük'le ilgili bazı nostaljik yazıları vardır. Küllük adında müstakil bir hikâyesi bulunmasının yanında Dönemeç romanında da Küllük'ün adı geçer. Borç, Şehir Kulübünde ve Otel Faresi gibi birkaç hikâyesinde de Küllük yıllarının izleri bulunabilir.
Tarık Buğra; Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mükrimin Halil İnanç, Mahmut Kemal İnal, Fuat Köprülü gibi usta kalemlerle burada tanıştı. Hatta bir dönem okula gitmediği için yurttan atılınca geceleri Küllük'te kaldı.
Tarık Buğra, Küllük Kahvesi ile ilgili yapmak istediklerini, yapamadıklarını ve içinde bu konuyla ilgili ukde olarak kalanları şu şekilde ifade eder: "
Küllük Kahvesi, borcunu ödeyemediğim birkaç alacaklımdan birisidir. Yazmayı tasarladığım ikinci piyesimin adı Robert Taylor Küllük'te idi. Ama ne bir piyes ne de roman… Sadece bir tek hikâye… Ve bazı atıflar… Hakkını verebilmiş değilim."
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