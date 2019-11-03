Edebiyat kahvehanelerinde yetişen yazarlar

Kahvehaneler, ortaya çıktıkları günden bu yana insanların toplanma, görüşme, karar alma, görüş alışverişinde bulunma gibi misyonlar üstlendi. Bazı edebiyatçı kahvehaneleri var ki onlar usta kalemlerin yazarlık kariyerlerinde ve anılarında büyük önemi vardı.

Reşat Nuri Güntekin, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra, Peyami Safa, Cahit Sıtkı Tarancı gibi edebiyatımızda derin iz bırakmış olan yazar ve şairler, edebiyatçı kahvehanelerinde yetişen ve bu kahvehanelerde gençlerin yetişmesine vesile olan isimlerden bazılarıydı.