"Düşler ve Gerçekler" Üzerine 10 Edebi Alıntı
Yayınlanma Tarihi: Mart 23, 2025 14:40 Güncelleme Tarihi: Mart 23, 2025 16:18
İnsanoğlu, zaman zaman hayatın zorlu ve sıkıntılı yollarından geçer. Ruhunda bir çatışmanın zeminini taşır. Bu, düş ve gerçekliktir. İnsan kimi zaman yaşamı boyunca muhtelif sıkıntılarla mücadelede yenik düşerken düş alemine sığınır. Burada yalnızlık, gariplik, iletişimsizlik, korku, hayaller ve kavuşmalar yaşar. Sizlere düşler ve gerçekler üzerine 10 edebi alıntı derledik.
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"İnsan yalnızlığı akşam ve sonbaharda daha çok hisseder..."
SADETTİN ÖKTEN
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"Hayat, toplumsal hır gür içerisinde değerini bulamadan geçip gidiyor. Etrafımızdaki çeşitli meslek sahiplerine, onların hayatlarını bu defa böyle geçirdiklerini, ama zararı yok, bir dahaki sefere böyle yapmayıp hayatı gereği gibi ağırlayacaklarını sanıyorsunuz. Bu izlenimi veriyorlar size. Sanki hayat bir defalık değilmiş gibi."
CAHİT ZARİFOĞLU
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"Yolculuk içimizi genişletir. Aslında yaşamın da bir yolculuk olduğunu belki de en iyi yolculukta anlıyoruz."
NURİ PAKDİL