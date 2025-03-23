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"Düşler ve Gerçekler" Üzerine 10 Edebi Alıntı

Yayınlanma Tarihi: Mart 23, 2025 14:40 Güncelleme Tarihi: Mart 23, 2025 16:18

İnsanoğlu, zaman zaman hayatın zorlu ve sıkıntılı yollarından geçer. Ruhunda bir çatışmanın zeminini taşır. Bu, düş ve gerçekliktir. İnsan kimi zaman yaşamı boyunca muhtelif sıkıntılarla mücadelede yenik düşerken düş alemine sığınır. Burada yalnızlık, gariplik, iletişimsizlik, korku, hayaller ve kavuşmalar yaşar. Sizlere düşler ve gerçekler üzerine 10 edebi alıntı derledik.

1/10

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"İnsan yalnızlığı akşam ve sonbaharda daha çok hisseder..."

SADETTİN ÖKTEN

İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol

2/10

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"Her sabah bir çiçeği aklında tut. Tebessümü gezdir ruhunda. Dünya kötülere bırakılmayacak kadar güzel."

KEMAL SAYAR

3/10

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"Hayat, toplumsal hır gür içerisinde değerini bulamadan geçip gidiyor. Etrafımızdaki çeşitli meslek sahiplerine, onların hayatlarını bu defa böyle geçirdiklerini, ama zararı yok, bir dahaki sefere böyle yapmayıp hayatı gereği gibi ağırlayacaklarını sanıyorsunuz. Bu izlenimi veriyorlar size. Sanki hayat bir defalık değilmiş gibi."

CAHİT ZARİFOĞLU

4/10

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"Yolculuk içimizi genişletir. Aslında yaşamın da bir yolculuk olduğunu belki de en iyi yolculukta anlıyoruz."

NURİ PAKDİL

Cengiz Dağcı'nın Yansılar kitabından alıntılar

5/10

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"Yaşamaktan ve sevmekten derin bir korkuyla korksak da, aslolan hayattır. Hayata savaş açamayız. Baharda tomurcuklanan ağaca savaş açamayız, bir delikanlının kıpırtılı yüreğine, serinleten yağmura ve ısıtan güneşe savaş açamayız."

KEMAL SAYAR

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