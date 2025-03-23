"Düşler ve Gerçekler" Üzerine 10 Edebi Alıntı

3 /10













🔻

"Hayat, toplumsal hır gür içerisinde değerini bulamadan geçip gidiyor. Etrafımızdaki çeşitli meslek sahiplerine, onların hayatlarını bu defa böyle geçirdiklerini, ama zararı yok, bir dahaki sefere böyle yapmayıp hayatı gereği gibi ağırlayacaklarını sanıyorsunuz. Bu izlenimi veriyorlar size. Sanki hayat bir defalık değilmiş gibi."

CAHİT ZARİFOĞLU