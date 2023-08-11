Dünya tarihine damgasını vuran 10 tiyatro oyunu

🔹 Tiyatro ya da tiyatroya dair herhangi bir şey konuşurken, yazarken onun adı bir yerlerde mutlaka geçer. Evet, o kişi tabii ki William Shakespeare. Oyunlarıyla, şiirleriyle tüm dünya edebiyat tarihine damgasını vuran en büyük figürlerden biridir.

🔹 Hem edebiyat tarihi hem de tiyatro alanında şöhreti tüm dünyaya yayılmış, gelmiş geçmiş en büyük tiyatro yazarıdır dersek yanlış söylemiş olmayız. Bu listeye onun pek çok oyununu almak mümkün olsaydı kuşkusuz listeyi sadece onun eserleriyle bile doldurmak hiç de zor olmayacaktı.

Konu

● Aşk, düşmanlığın ve trajedinin klasikleşmiş en güzel örneğidir. Bu eserin dünyada yankısı son derece hayranlıkla karşılanmıştır. Genç aşıkların hikayesi evrensel bir tema haline gelmiştir.

● İki genç aşığın, düşman iki aile olan Montague'lar ile Capulet'ler arasındaki anlaşmazlık ve düşmanlığın gölgesinde yaşadıkları aşkı anlatır. Ailelerinin düşmanlığı yüzünden uzun bir süre gizlice buluşmak zorunda kalan Romeo ve Juliet gizlice evlenirler. Ancak bu durum trajik ve bir o kadar da talihsiz bir sona yol açacaktır.

Tiyatro terimleri sözlüğü