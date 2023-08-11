Dünya tarihine damgasını vuran 10 tiyatro oyunu
Tasviri sanatların atası olarak kabul edilen tiyatro, yakın zamana kadar dünyanın en çok izleyici çeken sanat dalıydı.Dünya tiyatrosuna damgasını vuran, insanın derin duygusal deneyimlerinin yanı sıra, toplumsal çatışmaları ve evrensel temaları hem sahnede canlandırarak izleyiciyi etkileyen hem de metinsel anlamda güçlü olan unutulmaz eserleri sizler için bu liste içinde inceledik. İşte, dünya tarihine damgasını vuran 10 tiyatro oyunu...
Giriş Tarihi: 11.08.2023
16:35
Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
16:43
🔹 Tiyatro ya da tiyatroya dair herhangi bir şey konuşurken, yazarken onun adı bir yerlerde mutlaka geçer. Evet, o kişi tabii ki
William Shakespeare. Oyunlarıyla, şiirleriyle tüm dünya edebiyat tarihine damgasını vuran en büyük figürlerden biridir.
🔹 Hem edebiyat tarihi hem de tiyatro alanında şöhreti tüm dünyaya yayılmış,
gelmiş geçmiş en büyük tiyatro yazarıdır dersek yanlış söylemiş olmayız. Bu listeye onun pek çok oyununu almak mümkün olsaydı kuşkusuz listeyi sadece onun eserleriyle bile doldurmak hiç de zor olmayacaktı.
Konu
● Aşk, düşmanlığın ve trajedinin
klasikleşmiş en güzel örneğidir. Bu eserin dünyada yankısı son derece hayranlıkla karşılanmıştır. Genç aşıkların hikayesi evrensel bir tema haline gelmiştir.
● İki genç aşığın, düşman iki aile olan
Montague'lar ile Capulet'ler arasındaki anlaşmazlık ve düşmanlığın gölgesinde yaşadıkları aşkı anlatır. Ailelerinin düşmanlığı yüzünden uzun bir süre gizlice buluşmak zorunda kalan Romeo ve Juliet gizlice evlenirler. Ancak bu durum trajik ve bir o kadar da talihsiz bir sona yol açacaktır.
Tiyatro terimleri sözlüğü
"To be or not to be"
🔹 "
Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu!" dillere plesenk olmuş bu ünlü söz Hamlet'in ağzından çıkar. İhanet, intikam ve trajedinin karmaşık örgüsünün içinde bir prensin hikayesi anlatılır.
🔹 Hamlet, dünyada en çok oynanan ve her dönemde yeniden ve farklı dramaturjilerle yorumlanan klasik bir eser olarak yaşamını sürdürür.
Konu
● Hikayesi Danimarka'da geçen,
Prens Hamlet'in babası öldükten sonra yeni kral olarak tahta geçen ve annesiyle evlenen a mcası Claudius'tan intikam almasını konu edinir. Aile içi mücadeleler, iktidar karmaşasının yanında bir de komşusu Norveç ile olan çekişmeler eserin ana temasını oluşturur.
🔹 İspanyol romancı
Miguel de Cervantes'in en büyük eseridir. , modern Batı romanının Don Kişot ilk örneği olarak kabul edilir.
🔹 İspanyol edebiyatında r
oman geleneğinin başlamasına öncü olmuş olan Cervastes, birçok tiyatro eseri de kaleme almış olmasına rağmen hepsi Don Kişot gibi bir eserin gölgesinde kalmıştır.
Konu
● Eser,
soylu bir asilzadenin akıl sağlığını yitirip kendini şövalye sanarak maceralara atılmasını ironik bir şekilde anlatır. Don Kişot, takıntılı derecede çok kitap okuyan, bu okumalardan sonra ' deliren' biridir. Okuduğu şövalye romanlarından sonra şövalyeliğe özenir. Aile yadigarı kılıcını ve zırhını alarak yollara düşer. Bu yolculukta, vali yapma vaadiyle kandırdığı silahtarı olarak Panza'yı yanına alır.
● Don Kişot (
Alonso Quijano) soylu bir aristokrattır. Sanchjo Panza ise Don Kişot'un yaveridir. Rosinante, Don Kişot'un atıdır. Oyundaki bir diğer karakterse Don Kişot'un sevdiği kız olan Dulcinea'dır.
● Don Kişot, bir yönüyle de
hiciv metnidir. Eserde, eski dönem Şövalyelik romanlarını eleştirerek aslında bu romanların sahtekarlıklar dolu, haksız bir kahramanlık metinleri olarak yerer.
Osmanlı'nın ilk tiyatro mektebi: Darülbedayi
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Nobel ödüllü yazar Samuel Beckett'in dünyaca ünlü eseridir. 1948 yılında ilk olarak Paris'te sahnelenmiş, ardından da tüm dünyada oynanan klasik bir eser haline gelmiştir.
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Absürd Tiyatro akımı denilince dünyada ilk akla gelen kişi olan Samuel Beckett, ile uluslararası üne kavuşmuştur. Godot'yu Beklerken
Konu
● Varoluş sancıları çeken iki kahramanın iletişim çabası ve çaresizlikleri eserde anlatılır. Kitabın yazıldığı dönemde, İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış ve insanlık değerleri yok olmuşturr. Beckett, savaşın oluşturduğu psikolojik ve sosyal tahribatın en temelde, insanlar arasındaki uyumu sağlayan "
iletişim" kavramını nasıl sekteye uğrattığını imgelerle gözler önüne serer.
● Samuel Beckett, bir anlamda
iletişimsizliğin tiyatrosudur. Godot'u Beklerken'i ve dolayısıyla Samuel Beckett'i anlama yolunda Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'in tespiti önemlidir:
"Beckett, geçmiş değerlerle ilişkisini koparmış, geleceğin değerlerini yaratamayan, bir yandan
içinde yaşadığı ve anlayamadığı dünyanın karmaşası içinde edilgen bir konuma itilmiş, bir
yandan da hem "dünya" denen toplumsal olgunun vazgeçilmez "varlığı" olmanın
hem de "yeryüzü"ndeki tüm yaratıklar gibi "ölüm"e yazgılı oluşunun ikilemini sonsuz bir tedirginlik
içinde yaşayan insan adına dile getirilmiş amansız bir başkaldırının yazarıdır." (1992, s. 14-15)
*Alıntı: "Samuel Beckett Tiyatrosu" Prof.Dr. Ayşegül Yüksel
🔹 Dünya edebiyatına birçok klasik eser bırakmış olan
Rusların dünyaca bilinen yazarı Antov Çehov'un en ünlü oyunudur. 1904 yılında yazılan eser ilk kez Moskova Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Oyunun yönetmenliği ise tiyatro dünyasına yön vermiş çok önemli bir tiyatro oyuncusu ve yönetmeni olan Konstantin Stanislavski yapmıştır.
🔹 20. yüzyılın başlarında Rusya'da sanayileşmenin etkisiyle
işçi sınıfıyla parayı elinde bulunduran sınıf arasındaki fark her zamankinden daha fazla olmaya başlamıştı. Vişne Bahçesi, işçi sınıfının sahnede temsil edilmesi bakımından önemli bir eserdir.
Konu
● Rusya'da 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyılda yaşanan toplumsal değişimin insanlar üzerindeki etkilerini anlatır. Oyunda,
ipotek borcuna karşılık vişne bahçesi de olmak üzere tüm aile mülklerini satışa çıkaran aristokrat bir ailenin mallarının satılmasıyla gelen değişimleri konu edinir.
● Rusya'da gerçekleşen
toplumsal ve köklü değişimlere Rus yazar ve aydınları her zaman eserleriyle yön veren etmenlerin başında gelmiştir. Anton Çehov, Vişne Bahçesi'ni yazdığı bu dönem de Rusya'nın bir dönüşüm içinde olduğu zamandır.
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