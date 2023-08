Dünya tarihine damgasını vuran 10 tiyatro oyunu

"To be or not to be"

🔹 "Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu!" dillere plesenk olmuş bu ünlü söz Hamlet'in ağzından çıkar. İhanet, intikam ve trajedinin karmaşık örgüsünün içinde bir prensin hikayesi anlatılır.

🔹 Hamlet, dünyada en çok oynanan ve her dönemde yeniden ve farklı dramaturjilerle yorumlanan klasik bir eser olarak yaşamını sürdürür.

Konu

● Hikayesi Danimarka'da geçen, Prens Hamlet'in babası öldükten sonra yeni kral olarak tahta geçen ve annesiyle evlenen amcası Claudius'tan intikam almasını konu edinir. Aile içi mücadeleler, iktidar karmaşasının yanında bir de komşusu Norveç ile olan çekişmeler eserin ana temasını oluşturur.