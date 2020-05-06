Dünya edebiyatına damga vuran yazarların evleri🏡
Yazarlar yaşamları boyunca içinde bulundukları mekanları ilham kaynakları olarak görmüşlerdir. Öyle ki bu ortamlar, yazdıkları eserlere duygu olarak işlendiğinden, özelikle okuyucu veya dinleyicide yüksek bir merak duygusu oluşturmuştur. Peki, okuduğunuz eserlerin ortaya çıkış öyküsünü hiç merak etmediniz mi? Yazarlara ilham kaynağı olan ve ziyaretçilerini bekleyen müze evleri derledik.
Giriş Tarihi: 06.05.2020
14:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
15:35
DOSTOYEVSKI / 1821 - 1881
Tam adıyla Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Rusya'nın Moskova Kentinde 11 Kasım 1821 tarihinde Mikhail Dostoyevsky ve Maria Nechayeva çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya geldi.
Petersburg'a yerleşen yazar, burada Ezilenler'i ve Ölü Evinden Anılar'ı yazdı. Geçirdiği zor yıllar, sara nöbetleri ve borç batağı yazarın son dönemlerinde yazdığı birçok romanda kendisini hissettirmekteydi.
Dostoyevski, St. Petersburg'da bu evde yaşadı ve burada öldü. Yazarın el yazmaları, kalem ve çay bardağı gibi kişisel eşyaları müzede sergilenmektedir. Ayrıca bu evde bulunan bazı eşyalar orijinal.
Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu?
MEHMET AKİF ERSOY / 1873 -1936
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşımız sırasında TBMM Birinci Burdur Mebusu iken, kendisine büyük hayranlık duyan Tacettin Şeyhi tarafından selamlık bölümü kendisine tahsis edilen bu evde yaşamış ve İstiklâl Marşı'mızı bu evde yazmıştır. Safahat'ı ve İstiklal Marşı ile Türk edebiyatına damgasını vuran Ersoy'un evi, şimdilerde müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bu ev, Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'un işgali sonrasında geldiği, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği evdir. Yazar İstiklal Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini de burada kaleme almıştır. Müzeye dönüştürülmüş bu ev günümüzde Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün sınırları içinde bulunuyor.
Müze evde Mehmet Akif Ersoy'a ait cep saati, gözlük, tesbihi, tüfek ve büyük şairin yüzünün kalıbı teşhir edilen eserler arasında.
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi açık adresi: Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Sk. 9 C, 06230 Altındağ/Ankara
Nasıl gidilir?
Mamak konumundan Mehmet Akif Ersoy Müze Evi konumuna 367 numaralı otobüs ile gitmek 35 dakika sürer. Cumartesi - Pazar ve resmi tatiller dışında her gün saat: 10.00-12.00, 14.00-16.00 arasında ziyarete açıktır.
Cemil Meriç 12 Aralık 1916 yılında Reyhanlı'da doğdu. Yazar, çevirmen ve düşünür olan Cemil Meriç başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.
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