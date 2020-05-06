Dünya edebiyatına damga vuran yazarların evleri🏡

Cemil Meriç 12 Aralık 1916 yılında Reyhanlı'da doğdu. Yazar, çevirmen ve düşünür olan Cemil Meriç başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

10 soruda Cemil Meriç hakkında bilinmesi gerekenler