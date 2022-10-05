Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" çizimleri

➡ Dostoyevski'nin ise karısı Anna Grigoryevna'yla geçirdiği son on dört yılı hariç -Suç ve Ceza'nın birinci cildinden sonraki eserlerini yazdığı dönemdir- hayatı hakkında öyle derli toplu, muntazam bir bilgi pek yok, olanı ise mektuplaşmalarından ve dönemin diğer yazarlarının hatıratlarında yer verildiği kadarıyla bilebildiklerimizden ibarettir.

➡ Dolayısıyla Dostoyevski'nin son on dört yılının kayıt defteri diyebileceğimiz karısı Anna Grigoryevna'nın günlükleri ve hatıratı olmasaydı onun hakkında pek çok bilgiden mahrum kalmış olacaktık.

Bir Yazarın Günlüğü'nden hafızalara kazınan 20 alıntı