Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü eserinden hafızalara kazınan 20 alıntı
Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü eserinden hafızalara kazınan 20 alıntı
Dünya edebiyatının unutulmaz isimleri arasında yer alan Dostoyevski, bıraktığı eserlerle insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarıyor. Bu eserlerinden başında da birinci cildi 1873 ile 1876 yılları arasında ikinci cildi ise 1877 ile 1881 yılları arasında yayınlanan Bir Yazarın Günlüğü isimli denemesi geliyor. Kitapta Dostoyevski'nin siyasal, dinsel, toplumsal olaylara ilişkin görüşleri, Puşkin'i anma töreninde yaptığı ünlü konuşması, edebiyat, sanat eleştirileri, fantastik, duygu yüklü öyküleri yer alıyor. Çoğunlukla romancı yönüne aşina olduğumuz Dostoyevski'yi bu kitap sayesinde toplumsal-siyasal bir kişilik olarak tanıma olanağı buluyoruz. İşte Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü kitabından hafızalara kazınan 20 alıntı…
Giriş Tarihi: 28.12.2020
09:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
11:37