Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü eserinden hafızalara kazınan 20 alıntı

"İyi kalpli, dürüst insanlar, güzel insanlar nereye gidiyorsunuz böyle?"

Dostoyevski kimdir?

📌 Dostoyevski, kültürlü, soylu sınıftan gelen Turgenyev ve Tolstoy gibi çağdaşı diğer büyük Rus yazarlara göre çok farklı bir ortamda yetişti.

📌Babası Yoksullar Hastanesi'nde çalışan eski bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Dostoyevski, annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimini özel bir okulda sürdürdü. Yaz aylarını Tula'daki aile çiftliğinde geçirerek babasının sert ve acımasız davranışlarından bir ölçüde uzaklaşma olanağı buldu. On beş yaşındayken annesini kaybetti.