Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • Edebiyat
  • Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü eserinden hafızalara kazınan 20 alıntı

Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü eserinden hafızalara kazınan 20 alıntı

Dünya edebiyatının unutulmaz isimleri arasında yer alan Dostoyevski, bıraktığı eserlerle insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarıyor. Bu eserlerinden başında da birinci cildi 1873 ile 1876 yılları arasında ikinci cildi ise 1877 ile 1881 yılları arasında yayınlanan Bir Yazarın Günlüğü isimli denemesi geliyor. Kitapta Dostoyevski'nin siyasal, dinsel, toplumsal olaylara ilişkin görüşleri, Puşkin'i anma töreninde yaptığı ünlü konuşması, edebiyat, sanat eleştirileri, fantastik, duygu yüklü öyküleri yer alıyor. Çoğunlukla romancı yönüne aşina olduğumuz Dostoyevski'yi bu kitap sayesinde toplumsal-siyasal bir kişilik olarak tanıma olanağı buluyoruz. İşte Dostoyevski'nin Bir Yazarın Günlüğü kitabından hafızalara kazınan 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:37
  • 1
  • 20

"İyi kalpli, dürüst insanlar, güzel insanlar nereye gidiyorsunuz böyle?"

Dostoyevski kimdir?

📌 Dostoyevski, kültürlü, soylu sınıftan gelen Turgenyev ve Tolstoy gibi çağdaşı diğer büyük Rus yazarlara göre çok farklı bir ortamda yetişti.

📌Babası Yoksullar Hastanesi'nde çalışan eski bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Dostoyevski, annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimini özel bir okulda sürdürdü. Yaz aylarını Tula'daki aile çiftliğinde geçirerek babasının sert ve acımasız davranışlarından bir ölçüde uzaklaşma olanağı buldu. On beş yaşındayken annesini kaybetti.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 2
  • 20

"İnsanların yalnızca onda birinin yüksek eğitim aldığı, geriye kalan onda dokuzunun bu azınlığa bir malzeme, araç olarak hizmet etmek durumunda kaldığı ve kendi karanlığına gömüldüğü düşüncesini hiçbir zaman anlayamadım."

Eğitim hayatı

📌Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki Mühendis Okulu'na girdi. Ağır ders ve talimlerden fırsat bulduğu zamanlarda, özellikle şiddet ve cinayet konularını işleyen melodram türünden kitaplar okumaya başladı. Bu arada Rus ve Avrupa edebiyatının önde gelen isimlerinin yapıtlarıyla da tanıştı.

📌Kişiliğinin biçimlendiği okul yılları konusunda pek az şey bilinmekle birlikte, idealistçe dostluklar edinme ve ün sahibi olma hayalleri kurduğu anlaşılmaktadır.

  • 3
  • 20

"Çocuklar her şeyden çok sevilmelidir."

İlk kitabı 'İnsancıklar'

📌Dostoyevski babasının ölüm haberini okul yıllarda aldı. Okulu başarıyla bitirdikten sonra istihkâm bölüğüne girdi. Bir yıl sonra istifa ederek buradan ayrıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra edebiyata yönelen Dostoyevski'nin ilk kitabı İnsancıklar, 1846 yılında yayımlandı.

📌Ünlü eleştirmen Belinski, romanı okuduktan sonra Dostoyevski'ye gelecekte büyük bir yazar olacağına dair övgü dolu sözler söyledi. Şair Nikolay Neksarov, Dostoyevski hakkında "Yeni bir Gogol doğdu" diye konuştu.

📌Fakat ünlü yazar bu eserinde beklediği başarıya ulaşamadı ve umudu kırıldı. Bu umutsuzlukla politikayla ilgilenmeye başladı.

Dostoyevski'den okunması gereken 10 kitap

  • 4
  • 20

"Herkes birbirine ne düşündüğünü açıkça söylemeli, her ne olacaksa açık, aydınlık, özgürce olmalı."

Hakkında verilen idam kararı

📌1849 yılında devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiası ile tutuklandı. On ay hapishanede kalan Dostoyevski, kurşuna dizilmek üzereyken diğer sekiz tutuklu arkadaşı ile affedildi.

📌Cezası dört yıl kürek, dört yıl da adi hapse dönüştürüldü. Cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk Cezaevi'ne gönderildi. Burada geçirdiği dört yılın ardından er rütbesi ile hizmete verildi. Subaylığa kadar yükseldi. 1857 yılında Mariya Dmitriyevna İsayeva ile evlendi. Beş yıl boyunca görev yapan Dostoyevski,1859 yılında özgür bırakıldı ve Petersburg'a yerleşti.

Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu? 👇

  • 5
  • 20

"İnsan kullandığı sözcüklere dikkat etmelidir, anlamını bilmelidir..! "

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN