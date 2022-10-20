Doğu ve Batı arasında kalmış bir Tanpınar karakteri: Hayri İrdal

Ahmet Hamdi Tanpınar, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında şahsiyetini bulmaya çalışan bir mütefekkirdir. Eserlerinde sıklıkla vurguladığı "eşik", bu iki medeniyetin arasındaki geliş gidişi simgeler. Tanpınar'a göre bir medeniyet "Derin bir maziden gelen bir kültür yığılmasıdır", bütünlük ve süreklilik demektir. Ona göre batılılaşma ile kazandırılmak istenen yeni hayat tarzı geçmişin manevi ve geleneksel değerlerini hiçe sayarak değil içine alarak ilerlemelidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Hayri İrdal üzerinden Doğu ve Batı arasında kalan Türkiye'nin bocalayışını okuruz….