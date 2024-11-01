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Doğan Cüceloğlu eseri Evlenmeden Önce'den 20 Alıntı

Hem İslam dininde hem de toplumsal ve kültürel olarak "evlilik" önemli bir kurumdur. Böyle bir yola girmeden önce ne yapılır, nasıl hareket edilir, sorularını, Doğan Cüceloğlu "Evlenmeden Önce" kitabında açıklıyor. "Eşler, evlilik öyküsünün mahrem tanıklarıdır. Evliliğinizde hayatınızın en önemli en mahrem tanığıyla birlikte olduğunuzun farkında mısınız?" satırlarını yazan Cüceloğlu'nun "Evlenmeden Önce" eserinden 20 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:42
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Evlenmeyi düşündüğüm kişi duygularının farkında mı? 'Geçim ehli olmak'tan ne anlıyor? Haksız olduğunda özür dilemek, gönül almak, ortak değerleri ilişkide yaşatmak gerektiğinin bilincinde mi?

Doğan Cüceloğlu

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Evlenmeden önce müstakbel eşinizi tanımaya çalışmak ve anlamak olgun bir insan olarak sizin sorumluluğunuzdur. Evlendikten sonra, "Sen niye böylesin!" diye suçlamak ve onu değiştirmeye çalışmak fayda etmez; yazık olur, mutsuz evlilikler kervanına bir de sizinki katılır!

Doğan Cüceloğlu

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Ruh yarasının karakterde bıraktığı iz silinir mi emin değilim.

Doğan Cüceloğlu

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Sorumluluk sahibi olan, kadına saygı duyan, evlilikte kadını hizmetçi kendini kraliyet ailesi mensubu olarak görmeyen erkekler yetiştirmediğimiz sürece iyi baba, eş kavramı toplumun bize dayattığı kadar olacak...

Doğan Cüceloğlu

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Kendini tanımayan dengini zor bulur.

Doğan Cüceloğlu

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