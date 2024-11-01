Doğan Cüceloğlu eseri Evlenmeden Önce'den 20 Alıntı

Hem İslam dininde hem de toplumsal ve kültürel olarak "evlilik" önemli bir kurumdur. Böyle bir yola girmeden önce ne yapılır, nasıl hareket edilir, sorularını, Doğan Cüceloğlu "Evlenmeden Önce" kitabında açıklıyor. "Eşler, evlilik öyküsünün mahrem tanıklarıdır. Evliliğinizde hayatınızın en önemli en mahrem tanığıyla birlikte olduğunuzun farkında mısınız?" satırlarını yazan Cüceloğlu'nun "Evlenmeden Önce" eserinden 20 alıntı derledik.