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◾ Dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edinen ve yazı hayatı boyunca "diriliş" kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalışan mütefekkir Karakoç, eserleriyle dünya Müslümanlarının uyanışını sağlamayı amaçladı. Şiirleri, edebiyat yazıları ve "diriliş" düşüncesi etrafında şekillendirdiği medeniyet tasavvuruyla Türk edebiyatı ve fikir hayatında derin iz bırakan Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi.

◾ Karakoç'un nüfus kaydında doğum tarihi 22 Ocak olarak yer aldı. Babası tarafından kendisine Muhammed Sezai adı verilmesine rağmen bir karışıklık sonucu nüfusa Ahmet Sezai olarak kaydedilen Karakoç, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Ergani, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te geçirdi. İlkokulu 1944'te Ergani'de bitiren Karakoç, ortaokul öğrenimini 1947'de Kahramanmaraş'ta, lise öğrenimini ise 1950'de Gaziantep'te tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Karakoç'un üniversite yılları, edebiyat ve düşünce dünyasının şekillenmeye başladığı bir dönem oldu.

◾ Hayatını "Diriliş Nesli" dediği, yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç, ilkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyup, dinledi, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu. Üniversiteden 1955'te mezun olan Karakoç, aynı yıl Maliye Bakanlığında memuriyet hayatına başladı. Devlet memurluğunu edebiyat ve düşünce çalışmalarıyla birlikte yürüten şair, ilk şiiri "Sabır"ı 1950'de Büyük Doğu dergisinde yayımladı. Ardından 1951'de Hisar dergisinde yayımlanan "Rüzgar" şiiriyle dikkat çekti. Türk edebiyatının en bilinen şiirlerinden "Monna Rosa"nın ilk bölümü ise 1952'de Mülkiye dergisinde okurla buluştu.