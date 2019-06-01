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Dilimizin zenginliğini yansıtan kelimelerin kökeni

Günümüzde yaşanan iletişim güçlüğünün nedenlerinden biri, sahip olduğumuz dilin inceliklerini bilmemekten, sahip olunan kelime hazinesinin darlığından kaynaklanıyor. İnsanın dış dünyaya açılan aynası olan lisanın güzellikleri öğrenildikçe daha bilinçli bir kullanım sağlanıyor; ve hatta kişinin hayata bakış açısı bile değişiyor. İşte tam da bu yüzden gelin, siz de bizimle dilimizin zenginliğini yansıtan kelimelerin kökenine yolculuk edin.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 15:01
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SAYFİYE
SAYFİYE

🔹 Arapça kökenli bu kelime yaz mevsimi anlamına gelir.

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NAÇİZ
NAÇİZ

🔹 Farsça birleşik bir kelime olan naçiz, Farsça "şey" anlamında "çiz" kelimesi ile olumsuzluk manasındaki "na" ekinin birleşmesinden ortaya çıkar. Mütevazılığı ifade eden bir kelimedir. "Naçiz" adı anılmaya değmeyecek kadar ehemmiyetsiz, hiç hükmünde, değersiz, önemsiz anlamındadır.

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ŞEVVAL
ŞEVVAL

🔹 Arapça kökenli bu kelime bir ay adıdır. Arabi ayların Ramazan ile Zilkade arasında kalan ve ilk iç günü ramazan bayramı olan aydır.

📌 Kelime ambarı: Az bilinen 20 nostaljik sözcük

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HÂKÎ
HÂKÎ

🔹 Bir renk ismi olan hâkî, Farsçadan dilimize geldi. Toprak anlamındaki hak kelimesine Arapça mensubiyet eki olan i sesinin eklenmesiyle elde edildi. Hâkî, yeşile çalan toprak rengini ifade eder.

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KISTAS
KISTAS

🔹 Arapça kökenli bu kelime büyük terazi anlamındadır. Dilimizde ise "ölçü, kriter" anlamında kullanılır.

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