Dilimizin zenginliğini yansıtan kelimelerin kökeni

Günümüzde yaşanan iletişim güçlüğünün nedenlerinden biri, sahip olduğumuz dilin inceliklerini bilmemekten, sahip olunan kelime hazinesinin darlığından kaynaklanıyor. İnsanın dış dünyaya açılan aynası olan lisanın güzellikleri öğrenildikçe daha bilinçli bir kullanım sağlanıyor; ve hatta kişinin hayata bakış açısı bile değişiyor. İşte tam da bu yüzden gelin, siz de bizimle dilimizin zenginliğini yansıtan kelimelerin kökenine yolculuk edin.